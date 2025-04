Les jeux PS Plus de mai 2025 seront annoncés dans quelques jours. Alors qu’il ne reste pas beaucoup de temps aux retardataires pour récupérer les trois jeux du mois, à savoir The Texas Chain Saw Massacre, RoboCop: Rogue City et Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker’s Memory. Cependant, certains abonnés préfèrent se consacrer à leurs jeux service favoris, et c’est bien eux que Sony vise avec l’un des avantages pour tous les membres de son service. Tous les mois, l’éditeur français met à leur disposition une poignée de pack et autres cadeaux exclusifs, ajoutés au fil des semaines. Voici tous les contenus gratuits disponibles en avril 2025 avec votre abonnement.

Les cadeaux pour les abonnés PS Plus d'avril 2025

Comme tous les mois, les membres du PlayStation Plus bénéficient d’une poignée d’avantages supplémentaires avec leur abonnement. Comme le Xbox Game Pass, ils prennent presque systématiquement la forme de packs exclusifs souvent généreux et toujours gratuits. Des bonus qui permettent d’obtenir des tenues ou de quoi progresser plus rapidement dans les titres orientés multijoueurs par exemple. Le mois d’avril 2025 n’a donc pas dérogé à la règle et il est temps de résumer tous les contenus gratuits encore disponibles avec le PS Plus. Attention, certains seront supprimés dans quelques jours, donc c’est le moment ou jamais.

Les nouveaux contenus gratuits PS Plus de avril 2025

Exemple de contenu gratuit disponible avec le PS Plus ©PS Store

Les contenus encore disponibles