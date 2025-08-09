Comme tous les mois, Sony va donner à l’ensemble des abonnés au PlayStation Plus une poignée de contenus gratuits qui seront déployés au fil des semaines. On vous a dressé la liste de ceux déjà disponibles.

Les jeux du PS Plus d’août sont disponibles depuis quelques jours maintenant. Ce mois-ci, il y a largement de quoi contenter tous les profils de joueurs. Lies of P pour les amateurs de souls-like, Day Z pour ceux à la recherche d’un jeu de survie ou d’une expérience entre amis, et enfin My Hero One’s Justice 2 pour ceux qui veulent de la castagne. Ceux qui ne trouveraient pas leur compte repartiront à la conquête de leur backlog ou sur les jeux service favoris. C’est justement à eux que Sony pense avec ses packs de contenus gratuits offerts à tous les membres du PS Plus. Il est donc temps de faire le point sur tous les packs disponibles ce mois-ci.

Des cadeaux pour les abonnés PS Plus en août 2025

Comme son principal rival, Sony offre en effet aux abonnés du PlayStation Plus une poignée d’avantages bonus dans le cadre de leur abonnement. Il s’agit généralement de contenus aux contenus assez généreux pour permettre de progresser plus rapidement dans les jeux service du moment ou ceux confortablement installés depuis plusieurs années, comme des cosmétiques, qu'ils soient exclusifs ou non. Ceux du mois d’août ont donc commencé à être déployés. Voici donc tous les packs de contenus gratuits inclus dans votre abonnement PS Plus.

Les contenus gratuits PS Plus d'août 2025

Apex Legends : ce pack de contenus gratuits PS Plus comprend 2 skins de personnage (Conduit et Newcastle), 2 skins d'arme (R-301 et Mastiff) et 2 bannières (Conduit et Newcastle).

: ce pack de contenus gratuits PS Plus comprend 2 skins de personnage (Conduit et Newcastle), 2 skins d'arme (R-301 et Mastiff) et 2 bannières (Conduit et Newcastle). Asphalt Legends : ce pack fraîchement débarqué comprend la Glickenhaus 003S, 200 000 crédits et 1500 jetons pour vous aider à étoffer votre collection !

: ce pack fraîchement débarqué comprend la Glickenhaus 003S, 200 000 crédits et 1500 jetons pour vous aider à étoffer votre collection ! Marvel Rivals – Pack 3e trimestre 2025 : les fans du shooter looter de NetEase ne sont pas en reste et c’est notre requin préféré qui est à l’honneur. Les abonnés PS Plus peuvent récupérer un Costume Dauphin Incognito, un badge, un spray et une animation meilleur joueur avec ce pack. Il comprend également 300 jetons chrono.

: les fans du shooter looter de NetEase ne sont pas en reste et c’est notre requin préféré qui est à l’honneur. Les abonnés PS Plus peuvent récupérer un Costume Dauphin Incognito, un badge, un spray et une animation meilleur joueur avec ce pack. Il comprend également 300 jetons chrono. Infinity Nikki : un pack de contenus gratuits spécialement pour les fashionistas. Il comprend 160 Diamants, 3 Cristaux d'énergie, 500 Fils de pureté et 150 000 Blings.

: un pack de contenus gratuits spécialement pour les fashionistas. Il comprend 160 Diamants, 3 Cristaux d'énergie, 500 Fils de pureté et 150 000 Blings. Overwatch 2 : régulièrement, Sony et Blizzard s’associent pour offrir une skin aux membres du PS Plus. Cette fois, c’est le modèle légendaire Bastion Gwishin et 5 rangs dans le pass de combat qui sont disponibles. C'est disponible jusqu'au 19 octobre 2025 .

: régulièrement, Sony et Blizzard s’associent pour offrir une skin aux membres du PS Plus. Cette fois, c’est le modèle légendaire Bastion Gwishin et 5 rangs dans le pass de combat qui sont disponibles. C'est disponible jusqu'au . Wuthering Waves : encore un pack de contenus gratuits PS Plus pour un free-to-play populaire. Il comprend en outre 160 Astrites, 5 Solvants cristallins, 10 potions de résonance avancée, 10 noyaux d'énergie avancés, 10 Enregistreurs avancés et 150 000 Crédits coquille. Vous avez jusqu’au 23 juillet 2026 pour le réclamer.

: encore un pack de contenus gratuits PS Plus pour un free-to-play populaire. Il comprend en outre 160 Astrites, 5 Solvants cristallins, 10 potions de résonance avancée, 10 noyaux d'énergie avancés, 10 Enregistreurs avancés et 150 000 Crédits coquille. Vous avez pour le réclamer. The First Descendant Saison 3 : ce pack comprend des apparences d'armes, des peintures de Légataires, des graffitis, des accessoires dorsaux et des options de maquillage uniques.

Aperçu des contenus gratuits Marvel Rivals avec le PS Plus ©Gameblog

Les contenus toujours disponibles

Tower of Fantasy : là encore les abonnés ont l’habitude d’avoir un petit coup de pouce. Le pack exclusif aux membres du PS Plus contient 150 Cristaux Obscurs, 10 Boîtes Éclat de relique SR et 150 cristalithes d'énergie (orange). Vous avez jusqu’au 28 août 2025 pour le réclamer.

: là encore les abonnés ont l’habitude d’avoir un petit coup de pouce. Le pack exclusif aux membres du PS Plus contient 150 Cristaux Obscurs, 10 Boîtes Éclat de relique SR et 150 cristalithes d'énergie (orange). Vous avez pour le réclamer. Bleach: Brave Souls : les abonnés PS Plus et inconditionnels du jeu ont régulièrement le droit à leur pack Bleach. Cette cuvée convient comme toujours un ticket de loterie personnage 5★ bonus, un ticket à accessoires 5★ et 50 Soul Tickets. Ce contenu gratuit est disponible jusqu’au 1er septembre 2025 .

: les abonnés PS Plus et inconditionnels du jeu ont régulièrement le droit à leur pack Bleach. Cette cuvée convient comme toujours un ticket de loterie personnage 5★ bonus, un ticket à accessoires 5★ et 50 Soul Tickets. Ce contenu gratuit est disponible . FragPunk : pour les abonnés amateurs de FPS, ce pack de contenu gratuit a de quoi faire de l'œil. Il comprend 500 FragPunk Coins, 100 Or, 10 packs d’autocollants basiques, 5 cartes à gratter (Curiosité) et une télécommande Arcade Retro. Le pack sera disponible jusqu’au 1er novembre 2025 .

: pour les abonnés amateurs de FPS, ce pack de contenu gratuit a de quoi faire de l'œil. Il comprend 500 FragPunk Coins, 100 Or, 10 packs d’autocollants basiques, 5 cartes à gratter (Curiosité) et une télécommande Arcade Retro. Le pack sera disponible . Crossout Pack Astro : ce contenu gratuit réservé aux membres du PS Plus contient un véhicule blindé du même nom, la cabine « bat », l’Autocanon : "AC50 Storm" (2 pièces), le moteur "Dun horse", des munitions "Réserve", un refroidisseur "CS Taïmyr", un radiateur "R-2 Chill" et bien plus encore.

Source : PlayStation Store