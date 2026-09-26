Chaque mois, l’ensemble des membres du PS Plus peut récupérer de nombreux contenus gratuits dans le cadre de leur abonnement. Des cosmétiques, des bonus d’XP, des sauts dans le battle pass, des contenus exclusifs, de précieuses ressources… Sony et ses partenaires gâtent les amateurs de jeux service. L’offre grandit continuellement à mesure que les éditeurs proposent de nouvelles offres. Justement, deux nouveaux packs gratuits réservés aux membres du PS Plus sont arrivés et ils concernent deux jeux particulièrement populaires en ce moment.

Du nouveau contenu gratuit pour les abonnés PS Plus

Ce sont donc des packs de contenus gratuits par dizaines qui sont actuellement disponibles sur le PlayStation Store. Cela va de Genshin Impact à Rainbow Six en passant par Marvel Rivals ou Call of Duty. A cela s'ajoutent désormais des contenus gratuits pour Aniimo, le Pokémon-like chinois qui fait fureur en ce moment, ainsi que Valorant, le FPS de Riot Games qui a récemment reçu une toute nouvelle arme. Attention cependant, tous les contenus gratuits du PS Plus n’attendent pas éternellement que vous les réclamiez, certains nécessitent d’être activés avant une date butoir. En plus des deux nouveaux packs gratuits, on en profite pour vous faire une piqûre de rappel sur les bonus du PS Plus qui disparaîtront prochainement.

Pack de contenus gratuits pour Aniimo

© Kingsglory / Pawprint Studio

Depuis le 16 septembre 2026, de nombreux joueurs se sont rués sur Aniimo, le nouveau Pokémon-like qui fait sensation. Pour célébrer ce lancement événement, Pawprint Studio a réservé un cadeau spécial pour les membres du PS Plus, qui donnera aux joueurs PS5 un coup de pouce bienvenu pour avancer un tout petit peu plus vite. Voici donc ce que contient ce pack, qui n’a, pour l’instant, aucune date limite pour être réclamé.

Scintille x300

Aniipod ultra x1

Fleur de croissance x15

Pack de contenus gratuits pour Valorant

Les années passent et le phénomène Valorant ne faiblit pas. Riot Games a même annoncé toute une panoplie de nouveautés à venir pour son FPS, dont la première, un nouveau fusil d’assaut, est maintenant disponible sur toutes les plateformes. Fidèle à ses habitudes, le studio américain en profite pour récompenser les membres du PS Plus avec un pack de contenus gratuits, à récupérer avant le 11 novembre 2026. Voici ce qu’il contient :

2 porte-bonheurs Origines

1 carte de joueur Glitchpop

1 graffiti BlastX

1 graffiti Céleste

10 Radianite Points

Les pack de contenus gratuits du PS Plus à récupérer rapidement

FINAL FANTASY XIV : comprend une éthérite supplémentaire à enregistrer en favori gratuit, pour vous téléporter sans dépenser un gil. Elle reste valide 30 jours après activation. Vous avez jusqu'au 1er octobre 2026 pour la réclamer.

: comprend une éthérite supplémentaire à enregistrer en favori gratuit, pour vous téléporter sans dépenser un gil. Elle reste valide 30 jours après activation. Vous avez pour la réclamer. Bleach: Brave Souls : ce pack de contenus gratuits PS Plus comprend 1 ticket de loterie personnage 5★, 1 ticket de loterie à accessoires 5★ et 50 Soul Tickets. Vous avez jusqu'au 1er octobre 2026 pour le réclamer.

: ce pack de contenus gratuits PS Plus comprend 1 ticket de loterie personnage 5★, 1 ticket de loterie à accessoires 5★ et 50 Soul Tickets. pour le réclamer. MLB The Show 26 : comprend 5 packs The Show, 1 pack d'équipement et le pack Jumpstart Choice pour personnaliser votre joueur et renforcer votre équipe Diamond Dynasty. Vous avez donc j usqu'au 6 octobre 2026 pour le réclamer.

: comprend 5 packs The Show, 1 pack d'équipement et le pack Jumpstart Choice pour personnaliser votre joueur et renforcer votre équipe Diamond Dynasty. Vous avez donc j pour le réclamer. Infinity Nikki : comprend 160 Diamants, 3 Cristaux d'énergie, 500 Bubulles brillantes et 150 000 Blings. Vous avez jusqu'au 18 octobre 2026 pour la réclamer.

: comprend 160 Diamants, 3 Cristaux d'énergie, 500 Bubulles brillantes et 150 000 Blings. Vous avez pour la réclamer. Zenless Zone Zero : comprend 160 Polychromes, 4 batteries d'éther, 20 Journaux d'inspecteur principal, 30 Modules énergétiques de moteur-ampli et 150 000 Dennies. Vous avez jusqu'au 20 octobre 2026 pour la réclamer, puis 365 jours pour récupérer les objets en jeu.

Source : PlayStation Store