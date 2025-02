Pour un temps limité, les abonnés PlayStation Plus Essential vont pouvoir récupérer du contenu pour l'un des gros jeux du mois de février 2025 en se rendant sur la plus grande plateforme de streaming.

Les jeux PS Plus Essential de février 2025 sont disponibles depuis ce mardi 4 février 2025. L'abonnement offre ce mois-ci deux titres cross-gen, High on Life et Pac-Man World Re-Pac, ainsi que le FPS multijoueur Payday 3. Pour rappel, si vous êtes encore sur PS4, à partir de janvier 2026, le PS Plus ne proposera plus aucun jeu sur cette plateforme. « Nous avons décidé de faire évoluer l’abonnement PlayStation Plus dans ce sens et comptons désormais nous concentrer sur les jeux PS5 dans le cadre des jeux du mois et du Catalogue des jeux dès janvier 2026 » a annoncé le constructeur.

Du contenu gratuit pour ce gros jeu PS Plus de février 2025

Avis aux abonnés PlayStation Plus Essential ! Du contenu gratuit bonus peut être récupéré dès maintenant pour l'un des jeux offerts ce mois-ci, Payday 3. Le FPS co-op qui, malgré tous ses déboires, est encore en ligne grâce aux efforts déployés par les développeurs pour sauver le jeu. Si vous regardez des streamings sur Twitch du titre, vous pourrez obtenir différents cosmétiques. « Payday 3 Twitch Drops Édition Saint-Valentin. Débloquer des cosmétiques pour Payday 3 en regardant des livestreams de Payday 3 sur Twitch » annonce Starbreeze. Un événement qui ne nécessite pas d'être abonné au PS Plus.

Si le PlayStation Plus est en effet obligatoire pour télécharger Payday 3 « gratuitement », l'abonnement n'est pas requis pour prétendre avoir accès à ces cadeaux. Comme pour tous les autres jeux, il vous suffit de vous poser devant un stream pendant des durées prédéfinies pour déverrouiller des autocollants d'armes, un charme d'arme, ainsi que deux masques aux couleurs de l'amour et de la Saint-Valentin. Avant de regarder des streams Payday 3, assurez-vous d'avoir un compte Starbreeze Nebula et de le lier avec votre compte Twitch, sinon les drops ne pourront pas tombés.

Ensuite, et sous réserve d'avoir rempli les conditions ci-dessous, vous serez notifiés de la réception des drops en question. Une fois cette étape validée, vous pourrez les utiliser dans Payday 3, mais pour y jouer en ligne, il vous faudra cette fois un abonnement PS Plus actif sur PS5.

Les Twitch Drops Payday 3 offerts pour la Saint-Valentin

Stickers d'armes « Heartbroken » et « Pillow Talk » : visionner un stream durant 30 minutes pour débloquer les récompenses

« et « : visionner un stream durant 30 minutes pour débloquer les récompenses Charme d'arme « Moozey Heart » : regarder un stream pendant 1 heure et récupérer la récompense

: regarder un stream pendant 1 heure et récupérer la récompense XO Mask Pattern : visionner un stream durant 2 heures pour obtenir la récompense

: visionner un stream durant 2 heures pour obtenir la récompense Lovestick Mask : regarder un stream pendant trois heures pour récupérer la récompense









Source : site officiel Payday.