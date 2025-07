Bonne nouvelle pour tous les abonnés PS Plus : un tout nouveau cadeau gratuit est à récupérer dès maintenant… avant qu’il ne soit trop tard ! Il faut faire vite.

Bonne surprise pour les abonnés PS Plus : un tout nouveau pack Fortnite est offert gratuitement, mais uniquement sur PS5. Si vous êtes membre du service, vous pouvez dès maintenant récupérer l’Emerald Gamer Pack, sans débourser un centime. Attention, l’offre est limitée dans le temps.

Un cadeau pour les joueurs sur le PS Plus

Depuis le 16 juillet, tous les abonnés PS Plus, qu’ils soient en formule Essential, Extra ou Premium, peuvent obtenir un pack exclusif pour Fortnite. Il s’agit de l’Emerald Gamer Pack, un ensemble de contenus cosmétiques assez stylé, à condition de jouer sur PlayStation 5. Ce bonus n’est pas accessible sur PS4 ni sur les autres plateformes.

Le pack comprend :

La tenue Sage , avec une variante LEGO

, avec une variante Le sac à dos Silver Mind

La pioche Sage’s Snap-Axe

En temps normal, ce type d’éléments est vendu dans la boutique du jeu. Mais ici, Sony offre le tout gratuitement à ses abonnés PS Plus. Une belle manière de remercier les joueurs tout en mettant en avant la PS5.

Offre disponible jusqu’en septembre

Comme souvent, cette offre a une durée de vie limitée sur le PS Plus. Il faut penser à récupérer le pack avant le 24 septembre 2025. Passé ce délai, il pourrait tout simplement disparaître… ou être proposé plus tard à la vente, voire sur d’autres consoles. Rien n’est garanti, alors mieux vaut ne pas traîner. Pour le moment, Sony n’a donné aucune précision sur une éventuelle disponibilité future sur Xbox, PC ou même PS4. Il s’agit donc, jusqu’à nouvel ordre, d’un contenu 100 % exclusif à la PS5.

Ce petit bonus arrive alors que le service PS Plus continue de s’enrichir. La mise à jour de juillet pour les formules Extra et Premium vient tout juste de débarquer. Et une autre bonne nouvelle attend les abonnés : le jeu Abiotic Factor, prévu pour le 22 juillet, sera disponible dès sa sortie dans l’abonnement. Un titre coopératif qui pourrait séduire les fans de survie en équipe.

