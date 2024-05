Un jeu addictif qui a rencontré un énorme succès est arrivé sur PS5 et PS4 en avril dernier. Disponible sans surcoût pour les abonnés PS Plus Extra, le titre se prépare à accueillir un important DLC gratuit.

Il n'est pas trop tard pour récupérer les jeux PS Plus de mai 2024, et ce serait un sacrilège de passer à côté d'ailleurs. Ce mois-ci, Sony a cassé sa tirelire pour faire plaisir aux abonnés avec des productions clairement récentes comme EA Sports FC 24 ou Ghostrunner 2. Mais Tunic et Destiny 2 : Éclipse qui sont « offerts » sont aussi d'excellentes nouveautés. Et si vous avez souscrit au palier Extra, un bonus vous attend incessamment sous peu. Vous aimez les gros monstres ?

Un DLC gratuit pour un excellent jeu du PS Plus Extra

Les jeux du PS Plus Extra de mai 2024 sont également disponibles, mais ce qui nous intéresse, c'est le line-up d'avril 2024. Le mois dernier, le service a en effet intégré à son catalogue le jeu indépendant Dave the Diver. Une grosse pépite qui s'est écoulé à plus de 3 millions d'exemplaires sur Nintendo Switch et PC, avant sa sortie sur PS5 et PS4 le 16 avril 2024. Un carton qui se ressent aussi dans les retours avec un Metacritic à 90 (presse) et 8,3/10 (joueurs), et qui est accessible « gratuitement » aux abonnés PS Plus Extra donc. Mais c'est quoi au juste ?

Dave the Diver est un jeu d'aventure RPG qui se déroule en deux temps. En journée, vous devez explorer les profondeurs des fonds marins et y collecter de précieuses ressources. Cette pêche vous servira à tenir votre restaurant de sushi dès la nuit tombée. « Rejoignez Dave et ses amis excentriques alors qu'ils cherchent à découvrir les secrets du mystérieux Trou Bleu » précise le synopsis (via Steam). Cet excellent jeu PS Plus Extra va bientôt être plus épique que jamais avec l'arrivée d'un DLC gratuit Godzilla.

« Godzilla, le monarque des monstres, dont le règne légendaire célèbre cette année ses 70 ans, émerge pour faire une apparition historique dans les profondeurs du Trou Bleu. Préparez-vous à rencontrer l’incroyable Godzilla le 23 mai » (via PlayStation Blog). À la place du menu frétin des profondeurs du Trou Bleu, vous trouverez donc l'un des kaijus les plus mythiques qui soient. Mais Ebirah, le homard géant du film live-action Ebirah contre Godzilla, sera aussi une des menaces de ce nouveau contenu gratuit à découvrir la semaine prochaine. À noter que le DLC n'est pas une exclu PS Plus Extra.