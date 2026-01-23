Le PS Plus ce sont des jeux gratuits par trio, voire même par dizaines selon la formule choisie, des réductions supplémentaires lors de promos PlayStation Store, la possibilité de jouer en ligne pour les titres qui l’exigent ou encore celle de streamer sa bibliothèque depuis son PS Portal grâce à l’offre Premium. L’abonnement offre de nombreux avantages, dont liste s'agrandit à mesure que l’on monte en gamme, mais certains sont communs à tous. C’est par exemple le cas des packs de contenus gratuits, pensés pour celles et ceux qui guettent moins les jeux gratuits et les sorties que leurs jeux services favoris ou ceux à en devenir. Ces bonus PS Plus sont déployés sporadiquement tout au long du mois, généralement sans communication préalable. Mais pas cette fois.

Du contenu gratuit pour les abonnés PS Plus

Après plusieurs mois confiné sur PC, 2XKO mène désormais une opération séduction coup de poing sur consoles. Le nouveau jeu de combat free-to-play dans l’univers de League of Legends a sorti les muscles en déployant sa première saison, marquée par l’arrivée d’une des chouchoutes de la communauté LoL et Arcane : Caitlyn. Entre une direction artistique au trait aussi joli que marqué, un gameplay technique mais accessible, et le gage de qualité de Riot, qui promet un suivi minutieux sur la durée, 2XKO a toutes les armes pour s’imposer comme un incontournable dans sa catégorie. Pour célébrer ce lancement tonitruant, Riot Games et Sony se sont à nouveau associés pour offrir du contenu gratuit à l’ensemble des membres du PS Plus intéressés, ou déjà accros au jeu.

Avec ce pack gratuit PS Plus, les joueurs obtiendront ainsi une chroma Ekko gris unique, un objet d'avatar Punk rock et 5 niveaux de passe de combat pour 2XKO. De quoi entrer dans l’arène avec style, tout en continuant également de faire du pied à la fanbase d’Arcane, qui a fui en masse League of Legends, le MOBA étant encore jugé peu accueillant pour les néophytes. On précise, si besoin est, que tous ces contenus gratuits offerts avec le PS Plus sont uniquement cosmétiques et n’impactent pas le gameplay.

Pack de contenus gratuits PlayStation Plus ©Gameblog

Pour récupérer votre pack de contenus gratuits du PS Plus, deux options s’offrent à vous. La première, passer directement par votre PS5. Il suffit de se rendre dans la section dédiée au service, d’aller dans « Avantages », puis « Pack Exclusif », où vous retrouverez votre cadeau du moment. Plus simple encore, vous pouvez cliquer sur le bouton ci-dessous, qui vous renverra sur la page PS Store du pack gratuit PS Plus. Il ne vous restera plus qu’à le réclamer directement en connectant votre compte PSN.