Après un mois de répit, retour aux bonnes vieilles habitudes. Le leaker Dealabs billbil-kun a de nouveau dévoilé à l’avance les prochains jeux gratuits du PS Plus. Tous les abonnés au service de PlayStation, pourront récupérer non pas trois, mais cinq titres le mois prochain.

Les jeux PS Plus de décembre 2022 dévoilés à l'avance

Les jeux PS Plus Essential de décembre 2022 ont leaké. Pour terminer l’année, Sony mettra des étoiles plein les yeux à ses abonnés en leur offrant trois nouveaux titres, dont l’un est une compilation, encore une fois. Au programme du mois prochain, la trilogie la plus appréciée de BioWare, un jeu de moyenne envergure qui a eu son petit effet, et un titre plus confidentiel qui pourra se laisser découvrir auprès des quelques millions d’abonnés. Un cocktail qui promet des centaines d'heures de jeu à perte de vue.

Mass Effect Legendary Edition

Biomutant

Divine Knockout

Les nouveaux jeux gratuits du PS Plus de décembre 2022 pourront être récupérés du 06 décembre 2022 au 03 janvier 2023 à 11h, heure française. Il vous reste donc encore une petite semaine pour récupérer le quatuor du mois dernier, à savoir Nioh 2, Lego Harry Potter Collection et Heavenly Bodies. Le programme du PS Plus Extra sera quant à lui annoncé à la moitié du mois, mais on sait d'ores et déjà qu'un gros titre quittera le service.

Présentation des jeux PS Plus Essential de décembre 2022

Si Mass Effect Legendary Edition parlera à tout le monde, les deux autres jeux seront sans doute moins connus du grand public. Biomutant avait reçu un accueil critique et commercial mitigé, tandis que Divine Knockout tentera de surfer sur l'aura du service d'abonnement pour appâter les joueurs. Voici un petit tour d'horizon de tous les jeux PS Plus de décembre 2022.

Mass Effect Legendary Edition

Compilation remasterisée comprenant les trois jeux emblématiques de la saga de BioWare. Au programme, des centaines d'heures de jeu, une histoire passionnante et des choix qui se poursuivent à chaque épisode. Le space opera par excellence et un immanquable pour les amoureux de RPG.

Biomutant

Production plus modeste signée THQ Nordic. Biomutant se présente comme un RPG post-apocalyptique en monde ouvert dont le gameplay repose sur un système de combat d'arts martiaux. Exploitez vos pouvoirs de mutant, battez-vous au corps à corps et apprenez de nouvelles formes de combat pour renouveler l'expérience.

Divine Knockout

Il y aura une sortie day one au programme du PS Plus de décembre. Jeu de combat multijoueur en vue à la 3ème personne où tout le monde est tout petit, mais envoie des patates surpuissantes. Petite particularité, chaque arène comporte un mécanisme spécial. Cela peut aller du sol qui s'effondre, aux obstacles, en passant par des pièges impitoyables.