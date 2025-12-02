Ce mois-ci, cinq jeux peuvent être récupérés gratuitement avec le PlayStation Plus Essential. Il y en a pour tous les âges et surtout tous les goûts...

Ils sont là. Les derniers jeux gratuits du PS Plus pour l’année 2025 viennent d’arriver, et Sony a décidé de marquer le coup. Exit les trois titres habituels, l’éditeur propose ce mois-ci cinq productions variées pour l’ensemble de ses abonnés. Un petit Noël avant l’heure pour les joueurs PS5 et PS4 en somme. Horreur à plusieurs, FPS-platformer addictif, licence PlayStation revisitée façon briques ou encore FPS bien bourrin… il y en a pour tous les goûts et tous les âges. On vous propose un tour d’horizon des cinq jeux du PS Plus Essential de décembre 2025, disponibles dès maintenant. Pour rappel, pour les récupérer, il suffit de vous rendre dans l’onglet dédié au service sur votre console, de passer par le PlayStation Store ou simplement d’appuyer sur la croix jaune depuis la PS App, puis de cliquer sur « Ajouter à la bibliothèque ».

LEGO Horizon Adventures gratuit avec le PS Plus

On commence avec le jeu gratuit PS Plus de décembre 2025 qui convient aux petits comme aux grands. LEGO Horizon Adventures reprend l’univers de Horizon pour en livrer une relecture plus accessible, parodique et taillée pour le grand public. Le jeu suit les grandes étapes de l’épopée de la chasseuse, mais les détourne avec l’humour habituel de LEGO, des gags et une mise en scène volontairement décalée. Côté gameplay, on reste sur un mélange d’action et d’exploration très balisé, pensé pour être joué en coopération et sans véritable difficulté. Un jeu gratuit PS Plus charmant, bien rythmé et techniquement propre qui permettra d’initier les plus petits à l’univers ravageur d’Horizon.

Killing Floor 3, un FPS bourrin

Killing Floor 3 remet le couvert et ne fait pas dans la demi-mesure. Tripwire reprend sa formule sanglante : jusqu’à six joueurs en coop pour repousser des hordes de Zeds plus rapides, plus intelligents et encore plus vicieux qu’avant. Chaque environnement est un terrain de chaos : pièges, tourelles et gadgets se combinent pour créer des affrontements frénétiques où la moindre erreur se paie cash. Le jeu n’a pas eu le succès escompté, mais ce jeu gratuit PS Plus reste un défouloir brutal et sans prétention.

The Outlast Trials, l'horreur en coop

The Outlast Trials prend le parti de transformer l’horreur claustrophobe des précédents jeux en une expérience multijoueur, tout en restant fidèle à l’ambiance glauque et oppressante de la licence. On incarne un cobaye d’un sinistre programme Cold War de la corporation Murkoff, plongé dans des épreuves cauchemardesques à vivre seul ou mieux en co‑op jusqu’à quatre joueurs. Un jeu gratuit PS Plus sympathique à faire avec ses potes et qui reçoit régulièrement des mises à jour gratuites généreuses.

Synduality Echo of Ada gratuit avec le PS Plus

SYNDUALITY Echo of Ada propose un mélange de mecha, d’extraction shooter et de PvPvE. Dans un avenir post‑apocalyptique, vous incarnez un Drifter, pilotant un mech et chargé de récolter des cristaux précieux en affrontant créatures xénomorphes et autres joueurs, le tout accompagné d’un Magus, IA partenaire. Un jeu gratuit PS Plus qui a reçu un accueil très mitigé en raison d’un grind trop lourd et de bugs trop fréquents.

Neon White, le jeu gratuit le plus addictif du PS Plus de décembre 2025

Neon White est un FPS-platformer frénétique où chaque niveau est un sprint contre le chrono. On y incarne White, assassin ressuscité, envoyé au Paradis pour éliminer des démons et grappiller sa place au sommet. Chaque arme est une carte comme tirer, jeter, dash, sauter. Les niveaux courts, nerveux et bourrés de raccourcis récompensent ceux qui maîtrisent combos et trajectoires. Stylé anime/vaporwave, drôle et déjanté, Neon White mélange score, flow et challenge implacable. Un jeu gratuit PS Plus explosif pour lequel on a du mal à lâcher la manette.

