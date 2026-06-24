Après une hausse du prix globale de ses paliers d'abonnements, le PS Plus est en proie à des changements qui déplaisent grandement à ses utilisateurs.

Dans certains pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon, Sony procède ce mois-ci à des tests visant à modifier la modalité de distribution des jeux que les différents paliers du PS Plus proposent mensuellement. Ce changement n'est donc pas encore effectif en France, mais risque d'arriver tôt ou tard, sauf si la réception globalement très négative des abonnés concernés force le géant japonais à rétropédaler.

PS Plus tente une autre manière de distribuer ses jeux mensuels, et l'expérience ne convainc pas les abonnés

Sony teste donc dans certains pays une nouvelle méthode d'ajout de jeux aux catalogues PS Plus Extra et Premium. Au lieu d'un ajout unique, les abonnés reçoivent les jeux graduellement au fil du mois, soit un fonctionnement peu ou prou similaire à celui du service concurrent qu'est le Xbox Game Pass. Jusqu'à présent, tous les jeux du mois étaient disponibles le deuxième mardi suivant leur annonce. Désormais, les sorties arrivent au fil du mois sur plusieurs jours. Par exemple, voici le planning actuellement en test dans les pays ciblés par l'expérimentation de Sony pour son service PS Plus :

10 juin Sonic X Shadow Generations (USA, UK)

11 juin Sonic X Shadow Generations (Japon)

16 juin Final Fantasy 16 (Global) Gitaroo Man (Global)

23 juin Kingdom Come: Deliverance (USA, UK, Japon) Life Is Strange: Double Exposure (USA, UK, Japon)

30 juin Farming Simulator 25 (USA, UK, Japon) Blades of Fire (USA, UK, Japon) Black Desert (USA, UK, Japon)



Dans les pays hors États-Unis, Royaume-Uni et Japon, la mise à disposition des jeux du mois des paliers PS Plus Extra et Premium n'a pas encore changé : l'ensemble des jeux a bien fait son apparition sur les catalogues correspondants le 16 juin 2026, comme à l'accoutumée. Quoi qu'il en soit, les utilisateurs des pays participant à l'expérimentation se plaignent de confusion et de la nécessité de vérifier systématiquement les dates de sortie des jeux.

Sony n'a pas explicitement expliqué les raisons de ces changements, déclarant que la société « explore de nouvelles façons de proposer des jeux du catalogue PS Plus sur certains marchés ». Sauf que la réception de cette exploration semble grandement déplaire aux abonnés, beaucoup critiquant vivement un tel format. Une grogne qui suffira à convaincre Sony de rétropédaler, ou qui n'empêchera pas une application globale de cette nouvelle stratégie ? L'avenir nous le dira.

Sources : Sony ; Reddit