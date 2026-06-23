PlayStation change complètement de stratégie en abandonnant officiellement les portages PC de ses jeux solo jusqu'à nouvel ordre. Cela étant, l'entreprise ne va pas complètement bouleverser ses plans. Elle souhaite se recentrer davantage en proposant toujours plus d'expériences solo, mais sans oublier les jeux service, dont on a très souvent entendu parler. Autre axe d'amélioration mis en avant par PlayStation dans son dernier bilan financier, son abonnement PS Plus. Là encore, la mission est claire : il faut qu'il génère encore davantage.

Le PS Plus doit gagner plus, PlayStation veut l'améliorer

« Sony s'attache à générer une croissance rentable pour PS Plus en augmentant l'engagement des utilisateurs » peut-on lire dans le document. Le service a énormément évolué depuis sa création. D'abord gratuit sur PS3, il proposera plus tard une version premium payante avant de le devenir complètement sur PS4. Le passage sur PS5 aura vu quant à lui l'offre se diviser en trois formules, ayant chacune des avantages, notamment un gros catalogue de jeux accessibles sans frais supplémentaires, à l'instar du Xbox Game Pass. En parallèle, les prix ont eux aussi explosé, et les joueurs eux se font de plus en plus entendre.

Pourtant, Sony espère bien « améliorer continuellement son offre de services et son contenu », et compte « inciter les utilisateurs à passer à des formules supérieures ». Sony pourrait donc à l'avenir proposer davantage de choses, revoir ses services ou encore mettre à jour ses fonctionnalités pour rendre ses abonnements plus séduisants, notamment les formules du PS Plus Extra & Premium, les plus coûteuses.

Le seul changement qui inquiète les joueurs, c'est celui du prix

Pour les joueurs la seul crainte pour le moment c'est de voir encore les prix s'envoler. La dernière augmentation du PS Plus n'est pas si lointaine puisqu'elle ne date que de quelques semaines. Si la question du prix est un sujet des plus explosifs, la qualité du service l'est également. Beaucoup s'accordent à dire que le PS Plus Extra a un ratio qualité/prix intéressant, mais pour ce qui est de l'Essential et du Premium, ça fait toujours débat.

Beaucoup trouvent que les jeux gratuits du PS Plus ne sont plus aussi attrayants que par le passé ou encore que les jeux rétro du service Premium sont insuffisants, comme le souligne cet utilisateur sur X qui suggère qu'il n'y en a pas assez chaque mois. Au mois de juin 2025, selon les rapports financiers de PlayStation, 62 % des abonnés avaient la formule Essential, pour 16 % de PS Plus Extra et 22 % de formules Premium. Une tendance que Sony souhaite faire basculer, reste à savoir comment.