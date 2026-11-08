En plus de ses traditionnels jeux gratuits, le PS Plus permet à l’ensemble de ses abonnés de récupérer plein de contenus gratuits en novembre 2026 grâce à leur abonnement.

Comme tous les mois, PlayStation ne manque pas d’occasions de régaler les joueurs PS5 et PS4 en ce moment. En effet, en plus de proposer des milliers de jeux à prix cassés sur le PlayStation Store, l’éditeur japonais a cette semaine déployé les jeux gratuits du mois, récupérables dès maintenant pour tous les abonnés au PS Plus. Et pour les accompagner, une série de packs gratuits sont également disponibles pour différents jeux.

PlayStation offre plein de contenus gratuits aux abonnés PS Plus

Après les fameux packs exclusifs du Horror Fest le mois dernier, le PS Plus continue ainsi de gâter l’ensemble de ses abonnés en multipliant les cadeaux gratuits de tous les côtés, et ce pour une quantité de jeux divers et variés. Car pour novembre 2026, ce sont notamment les joueurs de MARVEL Tokon: Fighting Souls, Apex Legends, World of Tanks ou encore Path of Exile qui vont être contents. Voici l’ensemble des packs gratuits annoncés ce mois-ci :

L’un de ces packs vous intéresse ? Pour pouvoir en bénéficier, rien de plus simple : il vous suffit, dans un premier temps, de disposer d’un abonnement actif au PS Plus, puis dans un second temps de vous rendre sur les pages correspondantes du PlayStation Store pour pouvoir les obtenir gratuitement. Précisons que ces contenus sont accessibles à tous les abonnés au service, peu importe la formule dont vous disposez. Évidemment, vous devez aussi posséder les jeux concernés.

Quels sont les meilleurs packs gratuits du mois ?

Maintenant, vous devez probablement vous demander à quels contenus vous donneront accès les packs les plus intéressants offerts avec le PS Plus en novembre 2026. Parce que nous sommes gentils, on vous détaille donc la liste complète des cadeaux qui vous attendent pour certains d'entre eux ci-dessous :

Pack 2 PlayStation Plus MARVEL TOKON: Fighting Souls

Variante de couleur Old School pour les 20 personnages de base et Cyclope Phénix

Apex Legends : pack de jeu de PlayStation Plus

2 skins de personnage (Mad Maggie et Fuse)

2 skins d'arme (Hemlok et Devotion)

2 bannières (Mad Maggie et Fuse)

World of Tanks Modern Armor – Leader né

Albert Moore, chef de char 3D

(6) Boosts d'EXP. du chef de char x8

(6) Boosts d'EXP. du véhicule x4

Path of Exile: Bundle 26 – PlayStation Plus

Un ensemble d’objets cosmétiques dont le détail n’est pas indiqué

Path of Exile 2: Bundle 26 – PlayStation Plus