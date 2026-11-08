En plus de ses traditionnels jeux gratuits, le PS Plus permet à l’ensemble de ses abonnés de récupérer plein de contenus gratuits en novembre 2026 grâce à leur abonnement.
Comme tous les mois, PlayStation ne manque pas d’occasions de régaler les joueurs PS5 et PS4 en ce moment. En effet, en plus de proposer des milliers de jeux à prix cassés sur le PlayStation Store, l’éditeur japonais a cette semaine déployé les jeux gratuits du mois, récupérables dès maintenant pour tous les abonnés au PS Plus. Et pour les accompagner, une série de packs gratuits sont également disponibles pour différents jeux.
PlayStation offre plein de contenus gratuits aux abonnés PS Plus
Après les fameux packs exclusifs du Horror Fest le mois dernier, le PS Plus continue ainsi de gâter l’ensemble de ses abonnés en multipliant les cadeaux gratuits de tous les côtés, et ce pour une quantité de jeux divers et variés. Car pour novembre 2026, ce sont notamment les joueurs de MARVEL Tokon: Fighting Souls, Apex Legends, World of Tanks ou encore Path of Exile qui vont être contents. Voici l’ensemble des packs gratuits annoncés ce mois-ci :
- Pack 2 PlayStation Plus MARVEL Tōkon: Fighting Souls
- Apex Legends : pack de jeu PlayStation Plus
- World of Tanks Modern Armor – Leader né
- Path of Exile: Bundle 26 – PlayStation Plus
- Path of Exile 2: Bundle 26 – PlayStation Plus
- Pack « Faaast Penguin » exclusif PlayStation Plus
- 3on3 FreeStyle – Pack bonus PlayStation Plus 2026 (novembre)
- Bleach: Brave Souls – Pack tickets de loterie 5★
- Wizard101 - Panoplie de Maître sorcier
- Tanki Online : Récompense exclusive
- Pack de joueurs GOALS abonnés PS+
Comment récupérer le contenu gratuit offert avec le PS Plus ?
L’un de ces packs vous intéresse ? Pour pouvoir en bénéficier, rien de plus simple : il vous suffit, dans un premier temps, de disposer d’un abonnement actif au PS Plus, puis dans un second temps de vous rendre sur les pages correspondantes du PlayStation Store pour pouvoir les obtenir gratuitement. Précisons que ces contenus sont accessibles à tous les abonnés au service, peu importe la formule dont vous disposez. Évidemment, vous devez aussi posséder les jeux concernés.
Quels sont les meilleurs packs gratuits du mois ?
Maintenant, vous devez probablement vous demander à quels contenus vous donneront accès les packs les plus intéressants offerts avec le PS Plus en novembre 2026. Parce que nous sommes gentils, on vous détaille donc la liste complète des cadeaux qui vous attendent pour certains d'entre eux ci-dessous :
Pack 2 PlayStation Plus MARVEL TOKON: Fighting Souls
- Variante de couleur Old School pour les 20 personnages de base et Cyclope Phénix
Apex Legends : pack de jeu de PlayStation Plus
- 2 skins de personnage (Mad Maggie et Fuse)
- 2 skins d'arme (Hemlok et Devotion)
- 2 bannières (Mad Maggie et Fuse)
World of Tanks Modern Armor – Leader né
- Albert Moore, chef de char 3D
- (6) Boosts d'EXP. du chef de char x8
- (6) Boosts d'EXP. du véhicule x4
Path of Exile: Bundle 26 – PlayStation Plus
- Un ensemble d’objets cosmétiques dont le détail n’est pas indiqué
Path of Exile 2: Bundle 26 – PlayStation Plus
- Un ensemble d’objets cosmétiques dont le détail n’est pas indiqué