Il arrive fréquemment que les jeux offerts à tous les membres du PlayStation Plus soient victime de bugs empêchant les abonnés de mettre la main dessus. C’est le cas pour le plus important de juillet 2025.

Depuis plusieurs heures maintenant, les trois jeux gratuits du PS Plus de juillet 2025 sont disponibles pour tous les abonnés. Comme chaque mois, ils peuvent ainsi récupérer leur trio de titres offerts, qui, une fois réclamés, sont conservés aussi longtemps qu’un abonnement est actif. Mais pour cela, encore faut-il pouvoir les ajouter à sa bibliothèque. Il n’est pas rare que certains des cadeaux mensuels soient victimes de fâcheux bugs, qui sont souvent rapidement corrigés. Et devinez quoi ? Le plus gros jeu du PS Plus du mois est actuellement affecté par ce problème.

L'un des jeux gratuits du mois impossible à récupérer

Vous n’arrivez pas à ajouter Diablo 4 à votre compte malgré votre abonnement PlayStation Plus ? On vous rassure, vous n’êtes pas les seuls. Le problème est, semble-t-il, généralisé et touche tous les types d’abonnements et toutes les régions. C’est un peu la loterie donc, certains étant parvenus sans mal à réclamer la tête d’affiche de ce PS Plus Essential de juillet, d’autres se retrouvent confrontés à l’absence d’un bouton pour réclamer le jeu en question et au message d’erreur indiquant qu’il ne peut pas être acheté, car « vous possédez déjà une autre édition. »

Sauf que les joueurs touchés n’ont aucune copie de Diablo 4 à leur bibliothèque. Les deux autres jeux du PS Plus de juillet 2025, à savoir Jusant et King of Fighters XV, ne sont pas impactés par ce bug. Ce n’est pas la première fois, ni sûrement la dernière, qu’un tel glitch se produit pour les jeux ajoutés au service. S’ils sont généralement résolus sous les prochaines 48h, certains joueurs s’impatientent déjà. Pas de panique, le problème peut facilement être contourné.

Pour ce faire, rendez-vous directement sur votre PS5 puis dans la section PS Plus où vous pourrez cliquer sur l’encart dédié aux jeux mensuels. Allez sur la page de Diablo 4 et vous verrez un petit bouton avec marque « Jeu ». Sélectionnez-le et choisissez la seconde version où l’option pour le réclamer avec le PS Plus apparaît. À partir de là, vous ne rencontrerez plus aucun problème pour l’ajouter à votre bibliothèque.

Si vous aviez déjà tenté des manipulations, pensez bien à vérifier que Diablo 4 ne se trouve pas dans votre panier. Auquel cas il vous suffira simplement de le supprimer. Pour les adeptes de l’application PS App, il n’y a pour le moment aucune solution pour récupérer votre jeu PS Plus depuis votre smartphone. Il vous faudra attendre un correctif officiel, qui ne devrait plus tarder. Au passage, on rappelle que vous pouvez également gagner du contenu gratuit pour le jeu via les Twitch Drops. C'est toujours ça de pris.