Les abonnés au PS Plus peuvent profiter d'avantages exclusifs sur l'un des jeux les plus populaires du moment, et ça ne plaît pas du tout au reste des joueurs. Les réactions ne se sont pas faites attendre.

Les abonnés PS Plus bénéficient déjà de nombreux avantages, quelle que soit la formule choisie. Certains sont même accessibles à tous, comme la possibilité de jouer en multijoueur ou du contenu gratuit régulier pour certains jeux très populaires. Aujourd’hui, c’est Battlefield 6 qui s’ajoute à la liste des jeux offrant des bonus aux joueurs PS5. Le mastodonte d’EA est bien sûr multiplateforme, en plus d’être crossplay entre PS5, Xbox et PC, mais c’est sur la console de Sony que l’expérience sera la plus avantageuse. Les joueurs PS5 disposant d’un abonnement PS Plus, obligatoire pour jouer en multijoueur, pourront en effet profiter d’un gros coup de pouce non négligeable.

Des bonus sur Battlefield 6 pour les abonnés PS Plus

En jouant sur PS5, vous pourrez en effet bénéficier d’un bonus d’XP permanent de 5 %, ainsi que d’un multiplicateur supplémentaire si vous jouez en groupe avec d’autres membres PS Plus. Un bonus non négligeable qui pèsera forcément dans la course à l’armement. Mais ce n’est pas tout, puisqu’ils auront également un accès élargi aux événements double XP, organisés de temps à autre, et pourront même sauter certains niveaux du battle pass s’ils optent pour la version premium. Autrement dit, sur PS5, les joueurs PS Plus auront toujours une longueur d’avance sur le reste des joueurs.

Un petit déséquilibre qui ne plaît pas à tout le monde

Dans Battlefield, les armes et équipements se débloquent via l’expérience. Les joueurs PS5 progresseront donc plus vite et auront accès plus tôt à un arsenal varié et à de l’équipement efficace, ce qui risque de créer un léger déséquilibre face aux joueurs PC et Xbox aux performances similaires. Sans surprise, ces bonus exclusifs font réagir. Les abonnés PS Plus se réjouissent évidemment, tandis que les joueurs des autres plateformes dénoncent une collaboration qui pourrait nuire à l’équilibrage global du jeu. « C'est une honte », « un coup de p*te pour les autres joueurs qui ont payé aussi », « c'était trop beau pour que tout se passe bien » ... les réactions sont très nombreuses sur les réseaux sociaux.

A savoir que ce type de partenariat existe déjà sur Battlefield, Call of Duty ou bien d’autres titres. Entre le PS Plus, le Xbox Game Pass et diverses offres sur PC, les bonus exclusifs sont devenus monnaie courante. Ce n’est donc pas une surprise en soi, bien que cela ne plaise pas à tout le monde. À noter également qu’un bonus de 5 % d’expérience s’applique pour tous les possesseurs du jeu, et qu’un modificateur vient systématiquement booster tout ça lorsque vous jouez en escouade, et ce, peu importe la plateforme. Malgré tout, ce sont bien les abonnés PS Plus qui raflent la mise en cumulant tous les bonus.