C’est le grand jour. Le Black Friday 2025 débarque, et avec lui son flot de bonnes affaires. Les marchands étalent désormais leurs promotions sur une semaine entière, mais c’est bien ce vendredi noir qui concentre les offres les plus intéressantes. Du côté de Sony, les abonnements PS Plus profitent de remises accessibles à tous les joueurs PS5 et PS4. Une occasion en or pour refaire le plein, surtout après les hausses de prix successives. Et si vous comptez en profiter, sachez qu’il existe une petite astuce pour faire baisser la facture encore plus.

Les abonnements PlayStation Plus en promo pendant le Black Friday

Jusqu’au 5 décembre 2025, PlayStation lance une nouvelle vague de promos sur ses abonnements. En outre, les nouveaux abonnés pourront économiser jusqu’à 33% sur les abonnements de 12 mois. Celles et ceux qui ont déjà un abonnement profiteront d’une réduction variable s’ils passent à une formule supérieure. Certains ne vont clairement pas se priver de renouveler leur abonnement pendant plusieurs années et, vu les hausses de prix récentes et celles potentiellement à venir, ils n’ont pas tort. En parallèle de ces promos du Black Friday, une autre offre va justement vous permettre d’acheter votre PS Plus encore moins cher.

Si celle d’Eneba se fait toujours attendre, Instant Gaming a enfin lancé ses soldes. Les bons d’achat PSN se retrouvent bradés, même si l’offre est timide par rapport aux dernières années. Par exemple, la carte de 100 € passe à 93,99 €. Ces codes à rentrer dans votre portefeuille PSN, qui sont alors moins chers qu’à l’accoutumée, peuvent donc se cumuler avec les promotions PS Plus de Sony pour le Black Friday. Autant dire qu’on ne trouvera pas mieux comme bon plan avant un bon moment. Il faudra malgré tout faire vite, car Instant Gaming fonctionne sur la base du premier arrivé, premier servi, et peut se retrouver rapidement en rupture de stock. Mieux vaut donc ne pas tarder pour être sûr de pouvoir optimiser au mieux les offres du Black Friday, sachant que les codes crédités sur votre compte PlayStation sont conservés à vie. Avec ces offres, un abonnement au PS Plus annuel revient pour les nouveaux abonnés à :

PlayStation Plus Extra +5,5€ de bon d'achat à 93,99€ au lieu de 125,99€

93,99€ au lieu de 125,99€ PS Plus Premium + 18€ de crédits PSN à 112,98€ au lieu de 151,99€ (en prenant une carte de 100€ et une de 20€)

Offres officielles du PS Store ©Sony

Pour profiter de cette double offre, rien de plus simple. Il vous suffit donc de prendre une carte PSN sur Instant Gaming du montant de votre choix et de la rentrer sur votre compte PSN. De là, rendez-vous sur le PS Store pour acheter votre abonnement PS Plus grâce à vos cartes achetées moins cher. Voici celles en promo :