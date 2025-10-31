Joueurs de Battlefield 6 abonnés au PS Plus, dépêchez-vous : une belle surprise vous attend sur le PlayStation Store, et elle vous permettra d’économiser une belle somme d’argent.

Devenu un indispensable pour beaucoup de joueurs au fil des années, le service du PS Plus offre des avantages certains à l’ensemble de ses abonnés. Il y a tout juste deux jours, Sony dévoilait par exemple la liste des prochains jeux offerts pour le mois de novembre, tandis que la liste des prochaines arrivées du catalogue pour les formules Extra et Premium est elle aussi désormais connue. Mais les choses ne s’arrêtent pas là, puisqu’une autre surprise d’une valeur de 20€ attend également l’ensemble des abonnés au PS Plus.

Un pack Battlefield 6 offert aux abonnés PS Plus

Ou tout du moins, les joueurs de Battlefield 6 et de REDSEC. Car alors qu’Electronic Arts vient tout juste de lancer la saison 1 de son FPS, qui s’accompagne notamment d’un nouveau mode Battle Royale gratuit pour tous, l’éditeur a également décidé de faire preuve d’une grande générosité envers les abonnés au PS Plus, qui peuvent dès maintenant récupérer un pack d’items gratuit sur le PlayStation Store. Baptisé « Pack Opérations rebelles », celui-ci donne alors accès à tous les éléments suivants :

Le skin de soldat d'Assaut de la PAX "Plonger dans l'ombre"

L'écusson de soldat "Zéro limite"

L'arrière-plan de fiche de jeu "Cible repérée"

Le pendentif d'arme "Amplifié"

La plaque "Pluie de plomb"

L’autocollant de véhicule "Tactiques agressives"

Le skin de véhicule "Raid nocturne" pour l'UH-79

L'autocollant d'arme "Prêt-à-tuer"

Le parachute "Ophidien"

Le paquetage d'arme "Règne arctique" pour le L110

Le paquetage d'arme "Mort subite" pour le P18

Autant dire qu’il s’agit d’un très beau cadeau pour les abonnés au PS Plus donc, qui sont pour l’instant les seuls à pouvoir profiter de ce pack sans débourser un seul centime. Car pour les joueurs Xbox et PC de Battlefield 6, il vous en coûtera en revanche la coquette somme de 19.99€ pour vous le procurer. Précisons d’ailleurs que contrairement à ces dernières, le pack en question ne semble pas pouvoir être acheté sur PS5, ce qui en fait donc une exclusivité PS Plus. De fait, ne tardez pas trop à le récupérer, car on ne sait pas combien de temps cette offre sera effective.

