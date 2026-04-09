Disponible dans les jeux PS Plus du mois, Tomb Raider 1-3 Remastered réserve une mauvaise surprise aux chasseurs de trophées sur PS5. Mais il y a une solution.

C’est un nouveau mois qui démarre pour les abonnés au PS Plus, qui peuvent dès maintenant récupérer la nouvelle sélection de jeux gratuits proposée par PlayStation. Et on peut le dire, après un mois de mars plutôt solide notamment marqué par la présence de Monster Hunter Rise et The Elder Scrolls Online, la firme frappe encore une fois très fort avec des jeux comme Lords of the Fallen, Sword Art Online et Tomb Raider 1-3 Remastered. Mais si vous comptez jouer à ce dernier, une petite mise en garde s’impose, en particulier pour les chasseurs de trophées.

Chasseurs de trophées, méfiez vous de Tomb Raider 1-3 Remastered

En effet, au sein de la communauté PlayStation, nombreux sont les joueurs qui s’adonnent à la chasse aux trophées virtuels, présents en nombre dans chaque jeu. Il faut avouer aussi qu’il n’y a rien de plus satisfaisant que la notification d’un trophée qui tombe, en particulier quand il s’agit de celle du sacro-saint trophée : le platine. Vous êtes d’accord avec ce constat ? Dans ce cas, si vous comptez vous lancer à la découverte de Tomb Raider 1-3 Remastered, méfiez-vous. Il vous est fortement recommandé de privilégier la version PS4 du jeu à la version PS5.

Pourquoi ? Parce que pour d’obscures raisons, cette dernière est tout simplement exempte de trophées platine. Oui, malgré la présence de 284 trophées répartis sur les trois jeux de cette compilation et leurs extensions respectives, Tomb Raider 1-3 Remastered ne propose pas un seul platine aux joueurs PS5, qui risquent donc de finir leur chasse avec un léger goût amer dans la bouche. Un constat d’autant plus étonnant que la version PS4, qui est évidemment jouable sur PS5, s’accompagne quant à elle de trois trophées platine, à raison d’un par jeu.

Vous l’aurez compris donc, si vous souhaitez vous livrer à une chasse aux trophées digne de ce nom après avoir récupéré Tomb Raider 1-3 Remastered via le PS Plus, vous feriez mieux d’opter pour la version PS4 du jeu. À moins que vous ne soyez un très gros chasseur de trophées dans l’âme, auquel cas, vous pouvez toujours lancer les deux versions pour obtenir double ration de trophées en plus des trophées platine. Mais attention, on préfère vous prévenir : Tomb Raider 1-3 Remastered ne vous fera aucun cadeau. Bon courage !