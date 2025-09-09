Une fois n'est pas coutume, le PS Plus vous offre du contenu gratuit. Cependant, c'est votre dernière chance pour récupérer celui-ci à l'effigie de vos jeux préférés.

Le PS Plus regorge d'avantages de toutes sortes, pour faire plaisir au plus grand nombre de joueuses et de joueurs parmi les abonnés. Malgré tout, quand on pense au service de Sony, on s'arrête généralement aux jeux gratuits offerts de façon mensuelle. Il serait pourtant dommage de passer à côté de tous les autres cadeaux offerts ! Plusieurs vous attendent justement en ce moment, c'est votre dernière chance de les récupérer.

Ne passez pas à côté des cadeaux du PS Plus

La semaine dernière, vous pouviez enfin récupérer les trois nouveaux jeux gratuits offerts par le PS Plus. Ainsi, votre bibliothèque s'augmente une fois de plus, quelle que soit votre formule d'abonnement ! Mais, avez-vous bien récupérer tous les avantages auxquels vous avez le droit en ce moment ? Car certains sont sur le point de disparaître.

Parmi les contenus gratuits que vous donne le PS Plus en ce moment, il y a bien évidemment des bonus in-game pour tout un tas de jeux. Cependant, ce n'est pas tout ! Le service de Sony offre en ce moment à tous ses abonnés un gros pack d'avatars, chacun à l'effigie d'un titre qui a marqué à sa façon l'industrie vidéoludique ces dernières années : Cyberpunk 2077, Diablo 4, God of War Ragnarök, Hogwarts Legacy et Twisted Metal.

Jusqu'au 10 septembre, foncez sur le PlayStation Store depuis votre console, PC ou mobile pour obtenir le lot gratuit d'avatars offert à l'occasion des 15 ans du PS Plus. Ensuite, vous aurez tout le loisir de vous en servir pour habiller votre profil. Dès lors, à vous d'afficher votre personnalité au travers de votre jeu préféré.

© PlayStation.

C'est sur le PlayStation Store que ça se passe ! Si vous êtes déjà abonné au PS Plus, rendez-vous dans le menu de la boutique, puis sélectionner « utiliser un code ». Ensuite, vous n'aurez plus qu'à rentrer le code de 12 caractères correspondant à la région où vous domiciliez :

Europe : PEDN-MARA-T2M9

Amérique du Nord : JGE9-RHJ3-3DLC

Australie : PEDN-MARA-T2M9

Asie : HRK4-G9LC-LHLC

Japon : 4E9K-GTKL-5476