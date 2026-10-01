Après le carton absolu qu'a été Spider-Man Brand New Day au cinéma, Sony célèbre la chose avec les abonnés PS Plus. Le géant japonais a en effet récemment annoncé l'arrivée le 6 octobre 2026, soit le même jour que la sortie du film sur l'application Sony Pictures Core, d'avatars animés en lien avec le dernier film mettant en avant l'emblématique Homme-Araignée. Voici comment récupérer tout cela lorsque ces avatars se balanceront sur le service d'abonnement du groupe.

Six avatars Spider-Man Brand New Day offerts aux abonnés PS Plus à partir du 6 octobre 2026

Pour marquer la sortie numérique du carton plein qu'a été Spider-Man Brand New Day sur l'application Sony Pictures Core, le géant japonais marque le coup en proposant aux abonnés PS Plus de récupérer six avatars, dont celles du Spider-Man de Tom Holland et de la MJ de Zendaya. Ces six avatars seront récupérables à partir du 6 octobre 2026, pour une durée limitée dont la date butoir est toutefois le 6 octobre 2027.

© Sony

Comment récupérer les avatars Spider-Man Brand New Day ?

Pour profiter de l'offre, il faut d'abord répondre à quelques critères, dont un abonnement PS Plus Essential minimum, et aussi disposer de l'application Sony Pictures Core, sur laquelle il sera possible de récupérer lesdits avatars. Voici la marche à suivre pour les obtenir.

Assurez-vous que votre abonnement PS Plus à minima Essential est actif.

Ouvrez l'application Sony Pictures Core sur votre PS5 ou PS4. Si vous ne l'avez pas, téléchargez-la gratuitement depuis le PlayStation Store.

Connectez-vous avec le même compte PSN que celui associé à votre abonnement PS Plus.

Recherchez l'offre d'avatar « Spider-Man: Brand New Day » et suivez les étapes pour l'obtenir.

Allez dans Profil > Modifier le profil > Avatar pour définir votre nouvel avatar.

Ces avatars ne figurent pas dans la section PS Plus du PlayStation Store ; l'application Sony Pictures Core est donc le seul moyen de les obtenir.

Est-ce possible d'obtenir ces avatars sans abonnement au PS Plus ?

Si d'aventure vous souhaiteriez obtenir ces avatars Spider-Man Brand New Day mais que vous ne disposez pas d'un abonnement PS Plus, il serait apparemment possible d'en faire l'acquisition, mais en achetant la version numérique du film sur l'application Sony Pictures Core, à en croire certains rapports sur le sujet. Il convient toutefois de prendre cette information avec de prudences pincettes en attendant la sortie du film et des avatars sur l'application en question ce 6 octobre 2026.

Source : PlayStation