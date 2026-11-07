Ces dernières années, beaucoup ont dénoncé une certaine « Apple-isation » de la marque PlayStation, dont le fameux slogan « For the players » a souvent été détourné en « For the payeurs ». Et à raison. Mais il faut aussi le dire, la firme japonaise ne manque pas d’offres intéressantes pour sa communauté. Promotions avec des millions de jeux vendus à prix cassés sur le PlayStation Store, jeux gratuits tous les mois, contenus offerts avec le PS Plus, les cadeaux sont nombreux. Et si vous êtes abonnés au service, de nouveaux avantages vous attendent.

Le PS Plus vous offre des avantages supplémentaires avec votre abonnement, quels sont-ils ?

Car oui, le prix du PS Plus a peut-être drastiquement augmenté ces dernières années, mais comme l’indique PlayStation sur son site officiel, il est désormais possible de « demander toujours plus à votre abonnement » en parallèle. Ce qu’il faut comprendre par-là, c’est qu’au-delà de vous donner accès à des jeux gratuits tous les mois, le PS Plus vous permet aussi de profiter de remises vous apportant « plus d’avantages » avec des offres spéciales, des essais et toutes sortes de promotions, à la fois chez PlayStation et chez certains partenaires. Cela comprend :

5% de réduction sur les achats de consoles et accessoires via la boutique PlayStation Direct

sur les achats de consoles et accessoires via la boutique PlayStation Direct 10€ de réduction sur une manette DualSense via la boutique PlayStation Direct

sur une manette DualSense via la boutique PlayStation Direct 3 mois d’essai gratuit à YouTube Premium

à YouTube Premium 10% de réduction sur une sélection de produits gaming et enceintes sans fil Sony

sur une sélection de produits gaming et enceintes sans fil Sony Un crédit de film offert dans la bibliothèque Sony Pictures Core

dans la bibliothèque Sony Pictures Core 2 mois d’essai gratuit à Calm Premium

à Calm Premium Des livres audio et des titres originaux à 0.99€ seulement sur Audible pendant 3 mois

Vous voulez savoir si vous êtes éligible à l’une de ces offres ou en profiter directement grâce à votre abonnement PS Plus ? Dans ce cas, rendez-vous sur le site officiel de PlayStation, connectez vous à votre compte PSN, et vérifiez votre éligibilité en cliquant sur les liens « Débloquer l’offre » tout au long de la page. Il ne vous suffira ensuite plus qu’à suivre les instructions pour pouvoir en bénéficier, en sachant que certains de ces avantages sont limités dans le temps. Veillez donc bien à lire toutes les informations qui vous sont communiquées.

Source : PlayStation