Pour les abonnés au PS Plus, les derniers jours auront assurément été en dents de scie. En effet, PlayStation a beau faire le bonheur de sa communauté avec les dernières arrivées du catalogue dans les formules Extra et Premium, qui comprennent notamment un certain Red Dead Redemption 2, cela n’aide pas pour autant la pilule de la nouvelle augmentation de prix à mieux passer. Car oui, au cas-où vous l’auriez manqué : la formule Essential du PS Plus revoit pour la énième fois ses tarifs à la hausse, et cela met les joueurs très en colère.

Les joueurs PlayStation dénoncent l’augmentation du PS Plus

Il suffit d’ailleurs de jeter un œil aux milliers de réponses qui affluent sous le tweet de la firme pour s’en rendre compte. « Mais qu’est-ce que PlayStation est en train de faire ? », s’interroge par exemple un internaute. « Augmenter plusieurs fois le prix de consoles qui ont plus de cinq ans, et maintenant augmenter les tarifs du PS Plus… C’est juste de la cupidité à ce point ». Un avis partagé par beaucoup d’autres joueurs, qui estiment qu’en l’état, le fameux motif des « ‘conditions du marché’ est devenu la version de ‘parce que nous pouvons’ de l’industrie ».

D’autant plus que, comme le rappellent très justement certains, cette hausse ne concerne que le PS Plus Essential, dont la principale fonction est de permettre aux utilisateurs de jouer en ligne sur PS4 et PS5. « Les conditions du marché ? Vous me faites littéralement payer pour utiliser internet » s’offusque ainsi un internaute. « Mon dieu, vous êtes vraiment nuls actuellement. Il n’y a pas de jeux, et c’est augmentation sur augmentation. J’ai hâte de me débarrasser de votre entreprise minable et de ne jamais revenir. Vive l’ère du PC ».

« C’est complètement absurde de mettre ça sur le compte des conditions du marché », renchérit alors un autre commentaire liké par près de 36 000 utilisateurs sur X. « En 2026, il devrait être possible de jouer à des jeux en ligne sans avoir à payer quoi que ce soit ». Et il est vrai qu’il s’agit d’une revendication régulièrement mise en avant par la communauté gaming, qui se rappelle avec nostalgie de l’époque où aucun abonnement au PS Plus n’était requis pour pouvoir profiter des fonctionnalités en ligne de la PS3. Une époque on ne peut plus lointaine, désormais…

Une hausse effective dès aujourd’hui

Mais la réalité étant ce qu’elle est, les joueurs PS4 et PS5 n’ont donc d’autre choix que de subir cette nouvelle hausse de plein fouet dès aujourd’hui, en tout cas pour ceux ayant recours au PS Plus. Profitons-en pour rappeler qu’à l’heure où sont écrites ces lignes, seule la formule Essential est concernée, avec l’abonnement d’un mois passant à 9.99€ (+1€), et celui de trois mois passant à 27.99€ (+3€). Notons également que cette hausse ne s’applique qu’aux nouveaux abonnés, ou aux utilisateurs dont l’abonnement en cours est modifié et/ou arrive à expiration.

Source : X