Le PS Plus ne cesse d’augmenter un peu partout dans le monde, et c’est encore le cas aujourd’hui. Clairement, ça ne sent pas bon pour la France. Voilà ce qu’on peut retenir pour le moment.

Ce n’est pas la première fois que Sony revoit ses prix à la hausse. En 2023 déjà, PS Plus avait connu une série d’augmentations dans plusieurs pays. La PS5, elle aussi, avait vu son tarif grimper dans certaines régions du globe. Il y a quelques jours à peine, des hausses similaires ont été signalées en Amérique du Sud, mais aussi en Australie et en Asie. Cette fois, c’est au tour d’un autre pays d’être concerné.

Encore une hausse de prix pour le PS Plus

Mauvaise surprise pour les joueurs canadiens. Sony vient d’augmenter les tarifs de ses abonnements PS Plus. Une hausse qui passe difficilement, surtout en l'absence d’explication claire. Et qui relance, une fois encore, le débat sur la valeur réelle du service.

Depuis quelques jours, les nouveaux tarifs sont visibles sur le PlayStation Store canadien. Et autant dire que ça grimpe :

Essential passe de 94,99 $ à 109,99 $ CAD par an

passe de 94,99 $ à par an Extra grimpe de 154,99 $ à 189,99 $ CAD

grimpe de 154,99 $ à Premium monte de 189,99 $ à 224,99 $ CAD

En clair, cela représente une augmentation de 15 à 23 % selon la formule choisie. Le palier PS Plus Extra, pourtant le plus populaire grâce à son catalogue de jeux étendu et Ubisoft+ Classics, est celui qui prend la plus grosse claque.

© Gameblog

Une communication en mode furtif, bientôt la France ?

Pas d’annonce officielle. Pas de tweet. Pas de vidéo. Sony s’est contenté d’une mise à jour silencieuse du site et d’un e-mail envoyé aux abonnés concernés du PS Plus. Un message qui reste très vague : cette hausse serait censée “continuer à offrir des jeux de qualité” et à “améliorer les avantages du service”. Mais dans les faits, rien de concret n’a été annoncé pour justifier cette nouvelle grille tarifaire. Pas de nouveautés majeures. Pas de jeux supplémentaires. Pas même un mot sur les performances du cloud ou l'arrivée de nouveaux classiques rétro.

Forcément, avec des pays comme le Canada et l’Australie déjà touchés, on peut commencer à se poser des questions pour l’Europe, et notamment pour la France. Clairement, ça ne sent pas très bon, et beaucoup de joueurs sentent bien que leur tour pourrait arriver bientôt. Il faut donc s’attendre au pire pour le PS Plus.

Source : PlayStation