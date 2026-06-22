Le PS Plus fera une belle surprise à ses abonnés en aout 2026 en offrant un nouveau jeu dès son lancement. Un petit jeu indépendant qui promet d'être ultra dépaysant et loufoque.

C'est assez rare pour être souligné, mais il arrive parfois que le PS Plus offre des jeux dès leur sortie, ou que certains rejoignent le catalogue Extra & Premium dès leur lancement, comme ce qui se fait sur le Xbox Game Pass. Et c'est pile ce qui va se passer cet été. Nous ne sommes pas encore au mois de juillet que le PS Plus a d'ores et déjà confirmé un premier jeu pour le mois d'août 2026. Un petit jeu sera en effet offert à tous les abonnés PS Plus dès sa sortie.

Un petit jeu déjà annoncé dans le PS Plus d'aout 2026

Chaque mois, Sony offre des jeux PS5 à ses abonnés au PS Plus, et ce, peu importe la formule qu'ils ont choisie. Ce sont parfois de très gros blockbusters tirés de licences populaires, ou des jeux indépendants à succès qui ont déjà cartonné. Il arrive aussi plus rarement que ce soit des jeux qui viennent tout juste de sortir, à l'instar de Meet Your Maker par exemple, jeu multijoueur des créateurs de Dead by Daylight. En août 2026, c'est un petit jeu indé loufoque qui sera offert.

On nous promet un vaste monde ouvert à explorer entre amis, plein de petits défis, d'énigmes et de découvertes : ce jeu indé offert au PS Plus d'août 2026 pourrait bien être une petite surprise. Big Walk est le tout nouveau jeu des créateurs de Untitled Goose Game, un jeu très surprenant mais qui ne laissait pas indifférent. Les développeurs changent complètement de registre cette fois avec un jeu dans lequel on incarne d'étranges créatures colorées qui peuvent explorer librement le monde et communiquer entre elles. On pourra également trouver tout un tas d'objets et de jouets à utiliser : certains permettront de résoudre des énigmes, et d'autres pourront se montrer utiles lors de l'exploration.

Ce nouveau jeu, disponible dès son lancement le 4 août 2026 dans le PS Plus Essential, est un immense bac-à-sable dans lequel les joueurs pourront collaborer, interagir, expérimenter et plus encore. Une expérience qui s'annonce tout aussi rafraîchissante qu'étrange et amusante.