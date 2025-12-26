Personne ne pourra dire le contraire : lorsque l’on parle des différents services d’abonnements disponibles dans le monde du jeu vidéo, très peu peuvent se targuer d’être aussi compétitifs que le Xbox Game Pass. En effet, ses récentes hausses de prix ont beau avoir fait grincer de nombreuses dents, il n’en reste pourtant pas moins attrayant pour ses nombreux ajouts mensuels, couplés à toutes ses nouveautés day one au fil de l’année. Mais cela ne veut pas dire pour autant que les autres services ont de quoi rougir, en témoigne cette donnée sur le PS Plus en 2025.

Le PS Plus vous a permis d’économiser une très belle somme

Car PlayStation continue peut-être de se refuser à proposer ses exclusivités day one dans son abonnement, mais cela ne rend pas son service moins intéressant pour autant. Et nos confrères de chez Push Square nous le prouvent aujourd’hui avec cette édifiante statistique sur le PS Plus qui, en 2025, aura permis à l’ensemble de ses abonnés d’économiser la coquette somme de plus de 1 000€. Comment ? Grâce à la possibilité de récupérer plusieurs jeux gratuits chaque mois, qu’il est ensuite possible de conserver à vie tant que l’abonnement au PS Plus demeure actif.

Et avec 39 jeux offerts tout au long de l’année, à raison de trois à cinq jeux par mois, on peut donc dire que les joueurs en auront eu pour leur argent. Surtout quand on sait que cela comprend des titres comme Alan Wake 2, Lies of P, Dragon Age: The Veilguard, Alone in the Dark, Balatro, High on Life, Suicide Squad: Kill the Justice League, et plus encore. Bien sûr, rien n’oblige les abonnés au PS Plus à récupérer l’ensemble des jeux chaque mois, ce qui peut pousser à mettre cette donnée en perspective. Mais quoi qu’il en soit, les faits sont là.

D’autant plus que, précisons-le tout de même, il n’est alors pas nécessaire de souscrire aux paliers les plus élevés du service de Sony pour pouvoir bénéficier de cet avantage. En d’autres termes, cela signifie que pour la somme de 71.99€ seulement, les abonnés au PS Plus Essential ont pu avoir accès à plus de 1 000€ de jeux offerts tout au long de l’année. Un très bel avantage, donc, qui continue non seulement de témoigner de la puissance du service de PlayStation, mais aussi de sa valeur contrairement à ce que certains persistent à affirmer.

Source : Push Square