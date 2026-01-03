Avis à tous les abonnés au PS Plus ! Les cinq jeux offerts en ce moment sont sur le point d'être supprimés pour laisser place aux trois prochains de la sélection de janvier 2026.

Depuis dix ans, le PS Plus offre à tous ses abonnés au moins trois jeux gratuits par mois. Un trio qui vient s'ajouter à leur bibliothèque, y restent à vie et sont accessibles à tout moment, tant qu'ils ont un abonnement actif. Autrement dit, si vous devez faire une pause, vous retrouverez vos jeux mensuels, même après des mois ou des années d'absence. Mais pour cela, il faut encore les récupérer dans les temps. Dans la matinée du mardi 6 janvier 2026, Sony procédera à une mise à jour de son service. Il est donc temps de vous faire votre piqûre de rappel mensuelle. Il ne vous reste que quelques jours pour mettre la main sur les cinq jeux gratuits PS Plus actuellement disponibles, dont la valeur cumulée dépasse les 180€.

Dernière chance pour les jeux PS Plus de décembre 2025

L’année commencera donc avec un goût amer pour certains abonnés. En janvier 2026, le PlayStation Plus proposera en effet trois nouveaux jeux gratuits qui ne font pas l'unanimité. Beaucoup d'abonnés ont en effet exprimé leur déception face à cette première sélection de l'année, composée de Need for Speed Unbound, Disney Epic Mickey Rebrushed et Core Keeper, tous bons dans leur domaine. Mais avant que ces nouveautés ne soient disponibles, vous pouvez encore récupérer les cinq derniers jeux gratuits du PS Plus de décembre 2025 pour les conserver. Il y en a forcément un qui vous parlera parmi un open world accessible aux plus petits, des frissons à plusieurs, un deckbuilder addictif et des gros robots.

LEGO Horizon Adventures : version LEGO de la saga Horizon qui reprend la formule des jeux PS5 et PS4 pour la coller au ton plus enfantin et inconscient des briques.

: version LEGO de la saga Horizon qui reprend la formule des jeux PS5 et PS4 pour la coller au ton plus enfantin et inconscient des briques. Neon White : petite pépite du PS Plus de décembre 2025. Ce FPS-platformer frénétique mélange score, flow et challenge implacable dans des niveaux courts et nerveux.

: petite pépite du PS Plus de décembre 2025. Ce FPS-platformer frénétique mélange score, flow et challenge implacable dans des niveaux courts et nerveux. Killing Floor 3 : FPS bourrin coopératif pouvant regrouper jusqu'à 6 joueurs et qui reprend la formule sanglante de la licence. Un bon défouloir pour ceux qui en ont besoin.

: FPS bourrin coopératif pouvant regrouper jusqu'à 6 joueurs et qui reprend la formule sanglante de la licence. Un bon défouloir pour ceux qui en ont besoin. The Outlast Trials : proposition multijoueur de la célèbre licence horrifique, qui transforme son expérience claustrophobe en un jeu coop fidèle à l'ambiance dérangeante de la saga. Parfait pour des soirées entre potes.

: proposition multijoueur de la célèbre licence horrifique, qui transforme son expérience claustrophobe en un jeu coop fidèle à l'ambiance dérangeante de la saga. Parfait pour des soirées entre potes. Synduality Echo of Ada : ce dernier jeu PS Plus de décembre se présente comme une proposition multi mélangeant mecha, extraction shooter et PvPvE dans un univers post‑apocalyptique. A vous d'affronter des créatures xénomorphes et d'autres joueurs pour mener à bien votre mission.

Bande-annonce en anglais de Neon White

Les jeux qui deviendront bientôt payants

Vous avez donc jusqu’au mardi 6 janvier 2026 avant 10h pour ajouter ces cinq jeux à votre bibliothèque. On rappelle une dernière fois qu’une fois réclamés, ils sont disponibles tant que votre abonnement PS Plus est actif. Voici un petit rappel des jeux sur le départ et de ceux qui arrivent :

Les jeux qui vont disparaître

Killing Floor 3 | PS5

LEGO Horizon Adventures | PS5

Neon White | PS4, PS5

Synduality Echo of Ada | PS5

The Outlast Trials | PS4, PS5

Les nouveaux PS Plus de janvier 2026

Need For Speed Unbound | PS5

Disney Epic Mickey: Rebrushed | PS4, PS5

Core Keeper| PS4, PS5

