Après les belles annonces du State of Play, c'est la désillusion pour plusieurs jeux offerts dans le cadre du PS Plus. Une triple mauvaise nouvelle dont les joueurs se seraient bien passés.

Mercredi dernier, Sony faisait une belle surprise en annonçant les futurs jeux à rentrer dans le PS Plus à l'occasion du State of Play. Dès lors, cette découverte dans la foulée risque de faire naître une certaine frustration chez les abonnés. Malheureusement, la réalité reprend le dessus et même s'il y a une bonne nouvelle pour celles et ceux qui avaient suivi l'affaire, ça reste un triste sort pour plusieurs jeux.

Ça tourne mal pour ces jeux offerts dans le PS Plus

La mauvaise nouvelle concerne plusieurs productions de 2K. Elles avaient été données via le PS Plus Essential au cours des dernières années. Dans le lot, certaines ont à peine eu le temps de se lancer que l'éditeur fait déjà tomber le couperet. Eh oui ! La saison a déjà une date de fin pour 3 jeux de sport, dont certains très récents. Alors il faudra en profiter pleinement tant que c'est encore possible.

Les jeux concernés ne sont autres que NBA 2K25, paru il y a tout un an, WWE 2K24 et PGA Tour 2K23. Chacun avait été offert avec le PS Plus dans les mois qui ont suivi leur sortie. Par conséquent, cela leur a offert une très belle vitrine. En effet, cela encourageait largement les abonnés à les essayer et à en profiter ensemble via le multijoueur. Seulement, 2K ne laisse plus les expériences en ligne se prolonger pour ses titres sportifs, préférant voir le public se reporter sur les itérations plus récentes. Ainsi, chacun verra ses serveurs fermer progressivement :

WWE 2K24 : fermeture le 5 janvier 2026

: fermeture le 5 janvier 2026 NBA 2K25 : fermeture le 31 décembre 2026

: fermeture le 31 décembre 2026 PGA Tour 2K23 : fermeture le 28 février 2027

Bien sûr, tous ces jeux 2K seront accessibles en solo. La fermeture de serveur ne concerne que le online. De plus, elles ont été légèrement repoussées pour certaines. Voilà qui laisse donc un peu plus de temps pour en profiter. Il faut aussi noter que de nouveaux épisodes sont aussi parus, pour celles et ceux qui voudraient passer à la suite, à l'instar de WWE 2K25 et NBA 2K26. Notez enfin que si vous avez eu les jeux via le PS Plus Essential, vous devez être abonné au service pour continuer d'en profiter.





