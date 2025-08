Bien des joueuses et des joueurs ont adopté le PS Plus sur PlayStation 4 et 5, et même bien avant elles ! Le service de Sony fête en effet son 15ᵉ anniversaire. Pour cette grande étape dans sa longévité, il compte bien gâter ses abonnés, et ce, à plus d'un titre. Une nouvelle vague de cadeaux gratuits s'avance et elle met à l'honneur certains des meilleurs jeux offerts par le service.

De beaux cadeaux grâce au PS Plus

Quand nous parlons du PS Plus, c'est le plus souvent pour aborder les nouveautés de ses différents catalogues. Par exemple, les trois nouveaux jeux gratuits mensuels sont à récupérer depuis hier, quelle que soit votre formule d'abonnement. Vous avez également encore deux semaines pour profiter de certains titres à la demande accessible via le PlayStation + Extra et Premium.

Cela dit, le PS Plus ne se contente pas de jeux gratuits. Il offre aussi très souvent du contenu pour les jeux ou pour votre compte. C'est justement ce dernier cas qui vous concerne aujourd'hui ! Peu importe votre abonnement, vous vous voyez offrir cinq avatars pour vous servir de photo de profil. Chacun est à l'effigie d'un jeu qui a marqué récemment les différentes offres du service : Cyberpunk 2077, Twisted Metal, Diablo 4, God of War Ragnarok et Hogwarts Legacy.

© PlayStation.

Rien de bien sorcier pour obtenir ces avatars gratuits pour le PS Plus ! Les cinq vous sont offerts en un seul pack à récupérer grâce à un code-cadeau. Celui-ci s'emploie comme n'importe quel code sur le PlayStation Store.

Pour l'utiliser, rendez-vous directement sur la boutique depuis votre console PS4 ou PS5, votre ordinateur ou l'application PlayStation sur mobile. Allez ensuite dans le menu déroulant du PS Store, généralement accessible à droite de votre écran. Vous n'avez plus qu'à sélectionner « utiliser un code » et rentrer celui qui correspond à votre région géographique parmi les suivants :

Europe : PEDN-MARA-T2M9

Amérique du Nord : JGE9-RHJ3-3DLC

Australie : PEDN-MARA-T2M9

Asie : HRK4-G9LC-LHLC

Japon : 4E9K-GTKL-5476