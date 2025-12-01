La liste des jeux quittant les formules PS Plus Extra et Premium pour la fin d’année continue de s’allonger. Sony a en effet ajouté discrètement un titre supplémentaire au planning de décembre, sans communication officielle

Sony a discrètement élargi la liste des jeux qui quitteront les formules PS Plus Extra et Premium au mois de décembre. La nouvelle entrée n’est pas passée inaperçue, le très remarqué 11-11 Memories Retold, édité par Bandai Namco, disparaîtra du catalogue le 16 décembre 2025. Une confirmation venue directement de sa page sur le PlayStation Store. Alors même que la section officielle Last Chance to Play n’a toujours pas été mise à jour.

Une sortie qui se confirme sur le PS Plus

Sur les pages US et EU du Store, la date de retrait du 16 décembre est bien affichée. C’est précisément le jour où les nouveaux jeux PS Plus Extra et Premium seront ajoutés pour la mi-décembre. En attendant une communication plus claire de Sony, cette mention fait foi.

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui voudraient s’y plonger avant son départ, 11-11 Memories Retold est un jeu relativement court. Son DLC narratif gratuit, WarChild Charity, reste lui aussi accessible et peut être terminé rapidement. Le titre raconte la Première Guerre mondiale à travers les regards croisés d’un soldat canadien et d’un ingénieur allemand, dans un style visuel inspiré de la peinture impressionniste. Son rythme posé, ses choix moraux et son ambiance sonore très travaillée en font une aventure marquante que l’on peut découvrir en quelques heures.

La liste mise à jour des jeux quittant le service en décembre 2025

Au fil des jours, la liste des titres concernés pour les sorties du PS Plus s’est étoffée. Voici l’état actuel des jeux confirmés comme quittant le service le 16 décembre :

11-11 Memories Retold

Forspoken

Battlefield 2042

Grand Theft Auto III

Sonic Frontiers

Surviving Mars

Star Trek : Bridge Crew

Star Wars : Tales from the Galaxy’s Edge

Firefighting Simulator : The Squad

Arcade Paradise VR

Il est encore possible que Sony apporte d’autres ajustements d’ici le 16 décembre. Même si les joueurs espèrent désormais que la liste restera stable. Avec un mélange de jeux narratifs, de mondes ouverts, de productions VR et de blockbusters, ce départ groupé touche un large éventail de joueurs. Celles et ceux qui comptaient découvrir 11-11 Memories Retold ou poursuivre leur progression dans Forspoken ou Sonic Frontiers feraient bien de s’y remettre rapidement. Le compte à rebours est lancé, et une fois retirés, ces titres ne seront plus accessibles via l’abonnement.