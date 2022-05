Avant la fusion avec le nouveau PS Plus, le PlayStation Now ajoute trois derniers jeux à son catalogue. Un mois de mai 2022 très axé baston et animation japonaise avec des pointures.

Ça y est, le PS Now vit ses derniers moments en tant que service autonome. En effet le 22 juin prochain, l'abonnement sera englobé dans les offres PlayStation Plus Extra et Premium. Mais d'ici là, voici les nouveaux jeux du mois de mai 2022 qui fait la part belle au Japon, à la baston et à l'animation.

Quels sont les jeux PS Now de mai 2022 ?

Par rapport à la sélection d'avril, les ajouts PlayStation Now du mois de mai sont plutôt maigres avec seulement trois nouveaux jeux mais la qualité l'emporte sur la quantité cette fois.

Participez à des combats épiques dans ce jeu de combat en 3D dans le monde de Naruto. Découvrez un système de combat entièrement revisité, que vous jouiez en solo dans le mode Histoire, que vous affrontiez des amis en un contre un ou que vous défiiez les meilleurs joueurs du monde en ligne.

Adaptation du cultissime manga Naruto, cet épisode est un jeu spectaculaire, dynamique et ultra fidèle à l’anime.

Une histoire d’âmes et d’épées qui se reproduit éternellement. Ce classique du combat armé est de retour avec de toutes nouvelles mécaniques de combat et tout un assortiment de modes de jeu. Plongez-vous dans l’histoire de la série avec le mode Histoire pour un joueur, affrontez tous types d’adversaires avec le mode multijoueur en ligne et créez votre propre combattant légendaire avec le mode Création.

Licence culte de baston produite par Bandai Namco, SC6 a accueilli des personnages iconiques d'autres franchises tels que 2B (NieR Automata), Geral de Riv (The Witcher 3) ou Yoshimitsu (Tekken). Encore une valeur sûre de ce PlayStation Now.

Blasphemous est un jeu d’action et de plateforme punitif qui combine des combat intenses et dynamiques à un système de hack-n-slash à la narration profonde.

Un metroidvania acclamé par les joueurs et la critique qui vous fera explorer un "monde cauchemardesque".

Plus d'abonnement en solo

Au mois de juin, le service fera donc partie du nouveau PS Plus. Suivant la formule choisie, Extra ou Premium, vous aurez accès à environ 400 titres du catalogue PS Now et à plus de 300 jeux des anciennes consoles de Sony comme Syphon Filter.

Les jeux gratuits mensuels seront encore d'actualité et des démos de softs PS5 seront même disponibles. Une opportunité d'essayer des titres pendant au moins deux heures avant achat.