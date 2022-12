Toutes les versions de Nintendo Switch sont vendues avec une paire de Joy-Con, qui sont deux manettes colorées détachables. Il est possible de les acheter séparément, en cas d'usure ou pour jouer en groupe, par exemple. Vous aurez alors le choix entre de multiples combinaisons de toutes les couleurs.

Pour Noël, Amazon propose une paire de Joy-Con vert et rose néon à un prix compétitif. En plus de la ristourne, vous aurez droit à des manettes aux couleurs uniques, très peu répandues sur le marché.

Joy-Con rose et vert néon : la paire parfaite pour les amateurs de Splatoon

Si vous avez apprécié les couleurs fluo du jeu vidéo Splatoon, cette paire de manettes pour Nintendo Switch va forcément vous plaire, puisqu'elle a été conçue à l'effigie du célèbre jeu Nintendo.

Les Joy-Con peuvent être placées dans l'emplacement qui leur a été dédié sur la Nintendo Switch. Elles sont compatibles avec toutes les versions de la console. En mode multijoueur, vous pourrez utiliser plusieurs paires pour jouer à 4 ou plus, selon le jeu. La manette de gauche est de couleur vert néon, tandis que celle de droite est rose. Le modèle le plus répandu sur le marché est celui des Joy-Con néon rouge et bleu. Il est d'ailleurs fourni avec la plupart des consoles à l'achat.

Cette combinaison atypique est en promo sur Amazon. Avec une réduction de 13%. Elle passe de 102,89 euros à 89,99 euros.

Des privilèges intéressants à l'achat sur Amazon

En plus de la remise de 13%, vous allez bénéficier de plusieurs avantages en commandant vos Joy-Con sur Amazon. Tout d'abord, vous aurez droit à un retour gratuit et sans condition, avec un délai prolongé jusqu'au 31 janvier 2023. De plus, la livraison sera gratuite en point relais, mais payante et rapide à domicile.

Mais ce n'est pas tout, les manettes vous seront fournies avec une garantie constructeur. Pour les petits budgets, le paiement en 4 fois est possible, à raison de 23 euros par tranche.