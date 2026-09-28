Sorti il y a déjà 13 ans et en constante évolution malgré son grand âge, Project Zomboid reste à ce jour l'un des meilleurs jeux de simulation d'une apocalypse zombie, avec une profondeur de jeu énorme, à condition d'être prêt à s'y investir. Le titre de The Indie Stone doit également sa belle longévité à une communauté de moddeurs passionnés, et l'un d'eux lui a justement offert une toute nouvelle perspective inédite : une vue à la première personne pour un rendu entièrement en 3D, au lieu de la traditionnelle caméra en vue isométrique.

Project Zomboid désormais jouable comme un FPS

Alors que les jeux de survie ont définitivement la cote actuellement, l'un de ses plus vénérables représentants continue de fasciner son public : Project Zomboid. Il a tout fraîchement refait parler de lui grâce à l'ajout d'un mod qui change totalement la manière de jouer, puisqu'il fait quitter la vue isométrique pour lui préférer une caméra à la troisième personne.

On doit ce nouveau mod baptisé sombrement « pz3d » au moddeur kolpaque. Comme son nom l'indique, il transforme donc Project Zomboid en un jeu 3D fonctionnant comme un FPS. Au lieu de déplacer son personnage de façon similaire à un C-RPG ou un hack'n slash, on est cette fois littéralement dans la tête de son personnage, pour voir le monde à travers ses yeux.

Et à en croire l'avis des joueurs qui ont essayé cette nouvelle perspective de Project Zomboid, l'expérience est encore plus terrifiante qu'un jeu de base qui aime déjà nous faire peur pour notre personnage. Le fait de voir les hordes de zombies nous courir après à la première personne a visiblement un côté encore plus viscéral. À noter cependant qu'il s'agit d'une version extrêmement précoce du mod, avec beaucoup de bugs à prévoir et d'éléments manquants. Mais l'initiative apparaît en tout cas très prometteuse.

Comment installer le mod pz3d ?

Pour installer le mod pz3d de kolpaque, voici la marche à suivre :

Posséder Project Zomboid sur Steam ;

Se rendre sur la page Steam Workshop de pz3d et s'abonner ;

Installer également le framework ZombieBuddy, obligatoire pour charger le code Java et modifier le moteur du jeu (à ses risques et périls en sa qualité de programme tiers) ;

Lancer une partie solo (le mod ne fonctionne pas encore en multijoueur) ;

Après apparition dans la partie : appuyer sur Inser pour activer le mode 3D (touche à personnaliser dans la rubrique Options de Project Zomboid, puis Mods > PZ3D.

Source : Steam Workshop