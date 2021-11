Voilà maintenant trois longues années que nous étions sans nouvelles de l'action-RPG de Cygames. Annoncé en 2016, l'aventure avait alors de quoi attirer les regards... mais qu'en est-il aujourd'hui ?

La dernière fois que nous avions pu apercevoir le bout d'une épée, c'était à l'occasion du Tokyo Game Show 2018, autant dire il y a une éternité. Avec ses grosses bestioles et son univers médiéval-fantastique, Project Awakening était présenté comme le tout premier RPG de Cygames à destination des consoles de salon. 1163 jours plus tard (à vous de convertir en heures ou en minutes), le studio profitait de a bien-nommée Cygames Tech Conference pour tenter de nous rassurer sur l'avancée du projet.

Le réveil, c'est notre projet

La nouvelle et brève présentation de Project Awakening aura été capturée par les bons soins de Twinfinite, alors que Cygames dévoilait les atouts de son moteur maison, le Cyllista Game Engine. La nouvelle bande-annonce consacrée au RPG avec de vrais bouts de Monster Hunter dedans était donc logiquement consacrée audit moteur, et sa capacité de facilement générer toute une végétation. Les développeurs ont ensuite illustré leur propos quelques démonstrations en temps réel, entre un chemin forestier qui semble être dessiné par un célèbre pinceau céleste, et une montagne rapidement bricolée.

Si les joueurs n'auront que bien peu d'éléments à se mettre sous la dent, les techniciens de Cygames ne sont pas peu fiers du Cyllista Game Engine,

Le système de frondaison inclut le placement procédural du feuillage, la génération et la suppression de nuages, l'absorption des sommets, les dépendances des couches de feuillage, et un système pour le feuillage distant. Il est conçu pour placer efficacement le feuillage dans un univers étendu tout en lui offrant un aspect naturel.

En combinant ces automatismes avec des retouches manuelles, les artistes œuvrant sur Project Awakening espère donc créer un univers singulier, où la forêt semble occuper une place importante. Mais avec seulement deux bouts de vidéos en l'espace de trois ans, bien peu d'éléments nous sont encore accessibles...

Les plus curieux pourront toujours aller faire un tour sur le site officiel du jeu, et les autres se demanderont si Project Awakening ne sortira bel et bien que sur PlayStation 4, comme cela fut annoncé il y a plusieurs années. Enfin, il y a les mordus de slides, qui pourront assouvir sans gêne leur vice en suivant le lien ci-dessous :