IO Interactive ne chôme pas ces derniers mois. La licence Hitman du studio danois n'a jamais été aussi populaire. Hitman, Hitman 2 et Hitman 3 étaient déjà excellents et très généreux pris individuellement, mais IO Interactive a voulu tous les rassembler dans une même compilation nommée Hitman : World of Assassination. Cette compilation inclut tout le contenu des trois derniers jeux d'infiltration. En janvier, ce dernier s'est doté d'un tout nouveau mode de jeu nommé Freelancer, qui reprend les mécaniques du rogue-like (il fallait oser) de très belle manière. Désormais, IO Interactive va mettre Hitman en pause pour se consacrer à deux projets d'envergure : un MMORPG de fantasy et le jeu issu de la licence James Bond 007. Alors que nous ne savions pas grand-chose concernant ce dernier, les deux hommes à la tête du studio ont décidé d'en dire plus.

Un James Bond aussi marquant que l'agent 47 de la licence Hitman ?

Dans une interview accordée à Eurogamer, Christian Elverdam et Hakan Abrak se sont confiés sur le jeu portant pour le moment le nom de code "Project 007". Ils évoquent l'importance de proposer une histoire originale et un personnage de James Bond différent de celui des films.

Nous créons une histoire originale . Nous sommes autorisés à construire un James Bond pour une audience de joueurs, ce qui, je pense, est un profond hommage à l'état actuel de notre industrie et du média, dans le sens où, oui, il était temps d'avoir un personnage de James Bond qui n'était pas un personnage de film, mais qui est un personnage de jeu à part entière. Gagner cette confiance a été une grande leçon d'humilité, et nous nous sentons honorés.

Ils ajoutent que leur expérience sur Hitman, un autre genre d'agent secret, leur servira grandement pour créer le meilleur James Bond.

Project 007, le début d'une grande histoire entre IO Interactive et James Bond ?

IO Interactive ne manque donc pas d'ambitions concernant "Project 007". Le studio semble disposer d'une marge de manœuvre assez importante pour redéfinir les contours de la licence culte. Le jeu proposera probablement un mélange d'action et d'infiltration, mais devrait surprendre à bien des niveaux. En plus de se réjouir de pouvoir proposer une histoire originale, Christian Elverdam et Hakan Abrak concluent en disant que le titre sera "le début de quelque chose de nouveau". Faut-il s'attendre à qu'IO Interactive fournisse plusieurs jeux issus de l'univers de James Bond dans les années à venir ? Peut-être. IO Interactive se donne les moyens de ses ambitions : un quatrième studio vient tout juste d'ouvrir à Istanbul. Espérons déjà que Project 007 se rapproche de la qualité des derniers jeux Hitman. Et qu'il soit, pourquoi pas, aussi mémorable que le légendaire GoldenEye 007...