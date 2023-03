Professor Layton and the New World of Steam est encore timide mais offre une nouvelle bande-annonce et quelques détails à son sujet (personnages, doublages, époque...).

Le professeur Layton organise son retour sur Nintendo Switch avec Professor Layton and the New World of Steam qui fait suite au jeu DS Professeur Layton et le Destin Perdu. Voici ce qu'on a appris lors d'une conférence Level-5.

Professor Layton and the New World of Steam se dévoile un peu

Professor Layton and the New World of Steam a concédé quelques maigres informations, mais on en sait déjà plus qu'au moment de son annonce. Ainsi, ce nouveau jeu se déroule un an après les événements relatés dans Professeur Layton et le Destin Perdu, à Steam Bison, en Amérique. Un endroit où « la puissance des machines à vapeur très avancées a fait entrer le monde dans une nouvelle ère et dépasse largement le développement technologique de Londres ».

Suite à un mystérieux incident survenu à Steam Bison, une nouvelle aventure commence pour le professeur Layton et Luke. Hershel Layton, professeur d'archéologique à l'université de Gressenheller, a travaillé avec Luke pour élucider des mystères à travers le monde. Depuis le départ de Luke pour l'Amérique, il agit seul. Luke Triton, le premier apprenti autoproclamé du professeur Layton, est parti vivre aux États-Unis pour des raisons familiales. Son amour pour les énigmes demeure inchangé, et grâce à sa créativité innée, il continue de résoudre les mystères de la vie quotidienne en ville. Il a acquis une certaine popularité en tant que « Détective Luke ». Via Gematsu.

Ces deux personnages seront doublés respectivement, en japonais, par Yo Oizumi et Mio Imada. Quant aux énigmes, Level-5 a été cherché des spécialistes en la matière, histoire de vous mettre un peu au défi.

Une chaîne YouTube derrière les casse-têtes

Pour élaborer les casse-têtes de Professor Layton and the New World of Steam, l'éditeur Level-5 s'est tourné vers YouTube. C'est la chaîne japonaise QuizKnock, qui revendique 1,99 million d'abonnés, qui a été choisie. Il s'agit d'un média qui mélange divertissement et connaissances, avec notamment un format « Fun in Learning » pour apprendre en s'amusant.

Professor Layton and the New World of Steam n'a pas de date de sortie sur Nintendo Switch, mais il n'est pas impossible qu'il se fasse attendre jusqu'en 2024.