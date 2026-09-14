Level-5 vient de tenir une conférence pour parler du prochain Professeur Layton et d'autres jeux. Sauf que le studio a eu recours à l'IA générative et les fans n'ont vu que ça.

Level-5 a fait de grandes annonces pour plusieurs de ses licences phares vendredi dernier. Professeur Layton, Inazuma Eleven, Yo-Kai Watch... Les fans étaient à l'affut des nouveautés. Sauf qu'un détail a davantage retenu l'attention lors de ce showcase, à savoir l'usage de l'intelligence artificielle générative (IA) à la fois pour la présentation et dans les trailers. Face à l'énorme déception, le patron du studio présente ses excuses.

Professeur Layton revu à l'IA ? Level-5 admet son usage

Vendredi dernier, Level-5 tenait sa conférence de rentrée avec une tonne d'annonces qui auraient dû créer l'événement compte tenu des licences concernées. Sauf que les images présentées ont littéralement choqué la toile. Et pour cause, plusieurs séquences de jeu étaient clairement retravaillées à l'IA, y compris le remake de Professeur Layton et l'Étrange Village.

C'est un coup dur pour les fans d'un studio qui avait fait de l'art traditionnel une marque de fabrique. Que ce soit sur Professeur Layton, Inazuma Eleven ou encore Yo-Kai Watch, toutes ces licences présentaient des illustrations 2D stylisées et très appréciées. La déception est grande chez les fans. Sur X.com, les réactions pleuvent, allant du « C'est tellement honteux, où sont passés les artistes ? »1 au radical « Je boycotte »2. Le studio a donc réagi.

Le patron de Level-5 s'explique sur l'IA générative

Le tollé sur la toile n'est évidemment pas passé inaperçu auprès de Level-5. Le PDG du studio, Akihiro Hino, a donc pris la parole sur les réseaux sociaux. Dans un long post, il explique qu'en effet, l'IA générative a été utilisée pour ce showcase, « notamment pour expérimenter », et ce, dans le but de « rendre cette présentation plus spectaculaire ». Sauf que voir le remake du premier Professeur Layton de la sorte a créé une large confusion, c'est pourquoi le studio tient à s'excuser.

Hino précise en outre que « l'utilisation de l'IA intervient surtout pour améliorer l'efficacité lorsqu'il s'agit de numériser des créations réalisées par des humains ». Il insiste d'ailleurs sur la création humaine à ce propos, avant de donner un exemple : « cela peut servir à transformer avec précision un dessin original en un modèle composé de polygones ». Mais quid de l'IA dans Professeur Layton, Yo-Kai Watch ou autre ?

Pour finir, le patron de Level-5 veut absolument rassurer son public : « Soyez rassurés, nos jeux commercialisés ne contiennent pas de données simplement générées par IA ». Pour autant, le studio n'abandonnera pas cette technologie pourtant contestée. Hino explique que les équipes sont « en phase d'essais, d'erreurs et d'efforts ». Alors, si l'usage de l'IA sera réévalué selon l'efficacité reconnue et les retours du public, il faudra surveiller les prochaines communications autour de Professeur Layton et des autres titres du studio pour voir ce qu'il en est.