C’est une info qui a leaké un peu trop tôt, mais qui a largement eu le temps d’enflammer les fans. La star du prochain State of Play de PlayStation a vu une information clé dévoilée en avance. Un timing qui, visiblement, n’a rien d’un hasard… Que peut-on en tirer comme enseignement ?

Un gros leak du prochain State of Play

Mise à jour : dans la foulée, PlayStation a officialité que le prochain State of Play concernera bien le FPS Borderlands 4. Le tout se tiendra mercredi 30 avril à 23h, heure de Paris.

C’est via un tweet (rapidement supprimé) de Randy Pitchford, le patron de Gearbox, que l’on a appris la nouvelle d'une annonce du State of Play : Borderlands 4 débarquerait finalement le 12 septembre 2025, soit avec deux semaines d’avance sur la fenêtre jusque-là évoquée. Même si le message a été effacé dans la foulée, la machine était déjà lancée sur les réseaux sociaux.

L’annonce officielle ne devrait cependant pas tarder. PlayStation prépare un nouveau State of Play, et Borderlands 4 y serait largement mis en avant, c'est confirmé. On peut s’attendre à une vraie présentation du jeu, avec du gameplay, une bande-annonce complète, et surtout la confirmation (ou non) de cette fameuse date.

Un changement qui n'est pas un hasard

Ce changement de calendrier n’est sans doute pas anodin. Beaucoup y voient une tentative de prendre un peu d’avance sur la tempête GTA 6, attendu lui aussi à l’automne 2025. Mieux vaut éviter la confrontation directe avec un géant pareil. D’autant que d’autres titres majeurs sont aussi attendus dans cette période très chargée.

Ce petit dérapage n’est pas vraiment surprenant pour ceux qui suivent l’industrie. Randy Pitchford n’en est pas à son premier tweet impulsif, et sa communication très directe a souvent fait parler. Cette fois encore, il semble avoir grillé la priorité à la communication officielle… au grand plaisir des curieux. Bref, attendons de voir le State of Play qui semble imminant. Mais la source est évidemment plus que sérieuse.

Source : Randy Pitchford