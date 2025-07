Un Nintendo Direct serait bel et bien en bonne voie si l'on en croit ces nouvelles informations. Ça semble désormais inévitable et ce serait surtout imminent !

La Nintendo Switch 2 est sur toutes les lèvres depuis sa sortie en juin dernier et de nombreux gros jeux doivent encore pointer le bout de leur nez dans les prochains mois, à l’instar de Pokemon ZA ou encore Metroid Prime 4. Si le premier a déjà une date, le second quant à lui n’a qu’une fenêtre toujours calée pour 2025 et alors que l’on arrive dans la seconde moitié de l’année, les rumeurs autour d’un Nintendo Direct s'intensifient. L’occasion peut-être pour Samus et d’autres titres phares à venir de se dévoiler davantage.

Un Nintendo Direct se confirme encore et ça arrive très vite

Ce sont des rumeurs qui trainent depuis quelque temps désormais, mais un Nintendo Direct serait bel et bien en route et devrait visiblement être diffusé cette semaine. C’est en tout cas ce que nous rapporte l’informateur souvent bien renseigné Centro Leaks qui confirme encore une fois qu’un Nintendo Direct est bel et bien prévu pour juillet 2025. Du coup, il ne devrait plus tarder puisqu’il ne reste que quelques jours avant d’arriver en août. A noter qu’un autre informateur très réputé pour ses bonnes infos, Natethehate, a lui aussi maintenu ses propos il y a quelques jours de ça en assurant qu’un Nintendo Direct sera diffusé avant le mois d'août. Alors à moins d’un revirement de dernière minute, tout porte à croire que ça arrive.

A quoi s'attendre ?

Ce nouveau rendez-vous devrait très certainement nous en dire davantage sur le prochain gros jeu à venir, Metroid Prime 4, d’autant que Pokemon a déjà eu le droit à son propre rendez-vous et que le reste des grosses sorties semblent quelque peut-être lointain. Ajoutons à cela le fait que Metroid Prime 4 est récemment revenu sur le devant de la scène puisque le jeu est apparu dans les listings des services d’évaluation en Corée. On pourrait également en savoir davantage sur les jeux d’éditeurs tiers puisque bon nombre d’entre eux sont attendus sur la plateforme également. L’arlésienne Hollow Knight Silksong pourrait nous vendre du rêve tout comme Altus avec ses Persona. Là encore, certaines rumeurs vont en ce sens. On pense également aux nombreux autres jeux et mises à niveau à venir, comme Kirby et le Monde Oublié, ou certainement d'autres surprises.