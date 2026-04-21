Annulé en début d’année par Ubisoft, le projet de remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps pourrait finalement renaître de ses cendres grâce à ses plus grands fans.

En pleine restructuration depuis plusieurs mois, Ubisoft a dû prendre de nombreuses décisions très difficiles ces derniers temps. Parmi elles, aucune n’a toutefois autant marqué les joueurs que l’annulation inattendue du remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps, définitivement abandonné en janvier 2026 par Ubisoft Montréal. Il faut dire aussi que le projet, annoncé en 2020, était extrêmement attendu par les fans de la franchise, qui ont encore bien du mal à digérer cette décision. C’est pourquoi ils ont finalement décidé de prendre les choses en main.

Ubisoft abandonne le remake de Prince of Persia, mais pas les fans

Le 15 avril dernier, plusieurs membres de la communauté Prince of Persia ont en effet annoncé leur intention de réaliser leur propre remake des Sables du Temps, mais sous la forme d’un projet communautaire pas comme les autres. « Ce n’est pas un remake traditionnel, mais un mod à grande échelle visant à remplacer la plupart des modèles 3D par des assets haute qualité en plus d’introduire un meilleur éclairage global grâce à la technologie path tracing » peut-on lire dans un post publié sur le compte X de Prince of Persia Universe.

Pour ce faire, l’équipe est ainsi à la recherche de talentueux contributeurs qui seraient prêts à partager une partie de leur temps et de leur énergie pour donner vie à ce remake, dont l’objectif est d’améliorer les visuels du jeu tout en préservant l’essence originale des Sables du Temps. Cela comprend alors notamment des artistes et concepteurs 3D, des programmeurs, mais également des spécialistes de la technologie RTX Remix, qui pourraient tous les aider à faire renaître le hit d’Ubisoft sous ses plus beaux atours dans les années à venir.

Bien sûr, il s’agit alors « d’un projet amateur non rémunéré, axé sur un développement à long terme sans échéances strictes » précisent les créateurs du projet. « Nous recherchons des personnes passionnées qui aiment créer et souhaitent participer à quelque chose d’exceptionnel ». Une idée qui semble déjà beaucoup plaire aux fans de Prince of Persia qui, à défaut de pouvoir profiter du remake d’Ubisoft dans les mois à venir, se réjouissent de voir une partie de la communauté se mobiliser pour donner vie à un si beau projet.

La communauté répond déjà présent

« C’est une excellente idée, les gars ! Bonne chance avec ce projet » a par exemple déclaré un internaute en réponse à l’annonce de Prince of Persia Universe. « C’est génial. J’attendais vraiment le remake annoncé en, euh, 2020 » se réjouit un autre avec humour. « Nous en avons vraiment besoin ! ». « Encore une fois, ce sont les fans qui doivent réparer les dégâts causés par Ubisoft » déplore enfin un dernier, tout en leur témoignant son soutien à l’aide de plusieurs émojis. Et c’est sans compter tous ceux qui se proposent d’ores et déjà de contribuer à ce projet.

« Contactez-moi en privé pour me dire quoi modéliser. Je le ferai gratuitement » a par exemple assuré un internaute auprès de Prince of Persia Universe. « Je suis compositeur. Mes deux projets les plus récents consistaient à créer des musiques exclusives pour deux cérémonies de reprises de prix. Si vous avez besoin d’aide pour vos bandes-son, n’hésitez pas à me contacter » a proposé un autre créateur de son côté. Et ce ne sont là que quelques exemples parmi tant d’autres, qui pourraient finalement conduire au retour inespéré des Sables du Temps à l’avenir.

Source : Prince of Persia Universe