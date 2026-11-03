Près d’un an après l’annulation du remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps, ce fan se dit prêt à engager une fortune personnelle pour pousser Ubisoft à sauver le projet.

Découvrir l’annulation d’un jeu n’est jamais chose facile. Ni pour ses créateurs, qui ont parfois passé des années de leur vie à s’y consacrer, ni pour les millions de joueurs qui pouvaient attendre après lui. Et ce n’est pas ce qui se passe en ce moment avec Mass Effect 5 qui va nous faire dire le contraire. Mais malheureusement, le titre de BioWare est loin d’être le seul dans ce cas. Avant lui, un certain remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps est lui aussi passé par là. Et un fan est aujourd’hui prêt à tenter le tout pour le tout pour sauver le projet annulé par Ubisoft.

Ce fan de Prince of Persia veut sauver le remake annulé des Sables du Temps

Car ce dernier a beau avoir été annulé en janvier 2026 par l’éditeur, qui justifiait alors cette décision radicale par le fait que le projet n’aurait pas « atteint le niveau de qualité que [les joueurs] méritent », le fait est que la plaie provoquée par cette nouvelle reste encore bien ouverte chez les fans de Prince of Persia. C’est pourquoi l’un d’eux, NachoRB, a décidé de publier une lettre ouverte destinée à Ubisoft sur X, où il révèle être prêt à investir plusieurs millions d’euros pour pouvoir relancer le développement du remake des Sables du Temps.

« Chère équipe d’Ubisoft, je vous écris en tant que passionné de jeux vidéo, et plus particulièrement en tant que fan de la saga Prince of Persia. L’annulation du remake des Sables du Temps est une très triste nouvelle pour les nombreux fans qui attendaient depuis des années de pouvoir savourer cette aventure renouvelée », écrit-il notamment. Avant d’en arriver au point-clé de sa prise de parole :

« Je souhaiterais vous faire part de mon intérêt pour l’exploration d’une possibilité : apporter un financement afin d’aider à ce que le projet soit repris et mené à son terme, si Ubisoft juge viable de le relancer. Ma motivation n’est pas d’en retirer des bénéfices financiers, une part des ventes, ni le moindre droit sur la propriété intellectuelle. Mon unique objectif serait de contribuer à ce que ce jeu arrive jusqu’aux joueurs et que la communauté puisse profiter du travail accompli ». NachoRB

Il propose 5 millions d’euros à Ubisoft pour étudier l’idée

Pour ce faire, NachoRB propose ainsi d’investir un budget initial de plus de 5 millions d’euros, qu’il se dit « disposé à consacrer à l’étude de cette possibilité, sous réserve d’un accord formel, de la viabilité du projet et des conditions qu’Ubisoft jugerait appropriées ». « J’ai conscience que la décision de reprendre le développement relève exclusivement d’Ubisoft. Je n’ai nullement l’intention d’interférer avec la direction créative ni avec les décisions de l’entreprise », précise alors le fan de Prince of Persia.

« Je souhaiterais simplement savoir s’il existe un canal officiel permettant de présenter une proposition de soutien financier à cette fin. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir transmettre ma demande au service compétent. Je vous remercie vivement pour votre temps, ainsi que pour tout ce que cette saga a représenté pour celles et ceux qui la suivent. Cordialement, un fan de Prince of Persia issu de la communauté ». NachoRB

Une intention louable, mais tristement vaine ?

Voilà qui est on ne peut plus inattendu, mais qui envoie aussi et surtout un message fort à Ubisoft, qui peut alors être témoin de la dévotion dont sont capables de faire preuve certains fans pour mener à terme les projets qui leur tiennent réellement à cœur. « J’ai besoin de votre aide pour que ce message parvienne jusqu’à Ubisoft. Partagez cette publication et mentionnez les pour qu’il atteigne les bonnes personnes », supplie naturellement NachoRB pour l’occasion. « Peut-être pourrons-nous obtenir que cette aventure ait une dernière chance ».

Naturellement, cette démarche est loin d’être passée inaperçue auprès de la communauté de Prince of Persia, qui a déjà relayé via des centaines de messages la lettre ouverte partagée par cet internaute. Et même si, comme le soulignent assez justement certains, « 5 millions ne représente rien pour Ubisoft » sur un projet tel que celui-ci, on ne peut que saluer l’intention et la démarche mise en place par NachoRB, qui a le mérite d’essayer de se battre pour sauver le remake des Sables du Temps que des millions de joueurs attendaient depuis des années.

Mais cela suffira-t-il à donner lieu à une issue plus favorable au projet pour autant ? Rien n’est moins sûr. En tout cas, pour l’heure, aucune réaction d’Ubisoft ne s’est fait entendre depuis la publication du message. « Si ce chiffre de 5 millions est vrai, ils devraient créer leur propre fan game et faire appel à tous les meilleurs moddeurs pour travailler dessus », suggère toutefois un internaute. « 5 millions ne feraient pas long feu dans un studio officiel, mais ça permettrait d’acheter beaucoup de nouilles instantanées pour les moddeurs ».

Source : X