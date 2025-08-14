Disponible en accès anticipé depuis un an, The Rogue Prince of Persia s’apprête désormais à entrer dans sa version finale, avec une belle surprise à la clé pour des millions de joueurs.

Le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps continue peut-être de se faire désirer, mais heureusement, les fans des aventures du prince ont tout de même de quoi se mettre sous la dent pour patienter. Outre l’excellent The Lost Crown, les joueurs ont en effet pu se délecter de The Rogue Prince of Persia, disponible en accès anticipé sur PC depuis le mois de mai 2024. Et tandis que le roguelike d’Evil Empire s’apprête désormais à entrer dans sa version finale, une autre surprise de taille semble imminente.

The Rogue Prince of Persia sur consoles, c’est pour très bientôt

Et pour cause, après avoir confirmé en juin dernier que des informations sur les versions consoles étaient en approche, il semblerait qu’Evil Empire soit maintenant sur le point de passer à l’acte. Mieux encore, il se pourrait même que la sortie de The Rogue Prince of Persia soit tout simplement imminente, aussi bien sur PC que sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. C’est en tout cas ce que l’on pourrait déduire des dernières découvertes liées au jeu, qui a vu deux informations importantes être révélées sur la toile.

La première : la liste des trophées du jeu sur PS5, qui confirme que l’arrivée de The Rogue Prince of Persia sur la plateforme de Sony est plus proche qu’on ne l’imagine. La seconde, plus parlante encore : le fait que le titre d’Evil Empire ait été certifié sur plusieurs territoires, comme Taïwan par exemple. Et comme nous l’a déjà prouvé le passé à de multiples reprises, la certification d’un jeu est généralement l’une des dernières étapes avant sa sortie. Il ne fait donc plus aucun doute que The Rogue Prince of Persia sur consoles, c’est pour très bientôt.

Et cela pourrait être d’autant plus imminent que comme l’a révélé Evil Empire au mois de juin encore une fois, le lancement de la version 1.0 du jeu est prévu pour ce mois-ci. En d’autres termes, il n’est pas impossible qu’on ait affaire à une sortie simultanée de la version finale sur l’ensemble des plateformes au cours des deux prochaines semaines. Reste maintenant à savoir quand précisément. Réponse, peut-être, dès la semaine prochaine, lors de l’Opening Night Live de la Gamescom qui se tiendra le 19 août prochain.

