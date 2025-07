Si nous sommes toujours sans nouvelles du remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps pour l’instant, Ubisoft reconfirme pourtant que sa sortie est plus ou moins imminente.

S’il a préféré faire l’impasse sur les conférences estivales du mois de juin, Ubisoft n’a visiblement pas décidé pour autant de laisser les joueurs dans le flou tout au long de l’été. Ou en tout cas, pas totalement. Car le moins que l’on puisse dire, c’est que ces derniers jours auront été particulièrement révélateurs sur les futurs projets de l’éditeur. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il n’y en a pas eu que pour Ghost Recon, Assassin’s Creed Shadows ou encore Avatar: Frontiers of Pandora. Non, contre toute attente, le cas du très attendu remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps a lui aussi été évoqué !

La sortie du remake de Prince of Persia se précise

En effet, comme nous l’apprennent nos confrères de chez PC Gamer, il apparaît qu’Ubisoft a brièvement mentionné le titre au cours de sa dernière réunion avec les investisseurs de la boîte. Plus précisément, c’est alors au détour d’une question sur le rôle de la nouvelle entité de la compagnie, dirigée par Christophe Derennes et Charlie Guillemot, que le directeur financier d’Ubisoft a déclaré la chose suivante :

« Comme vous le savez, notre catalogue comprend plusieurs marques emblématiques que nous pouvons activer ou réactiver avec investissement minime. C’est le cas du remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps, qui sortira très prochainement, ou encore de Splinter Cell, qui suivra plus tard ». Frédérick Duguet, directeur financier d'Ubisoft

On ne peut pas faire plus officiel donc, l’arrivée du remake de Prince of Persia semble désormais plus imminente que jamais, et ce alors même qu’aucune date n’a encore été dévoilée par l’éditeur. Cela reconfirme d’ailleurs au passage les dernières déclarations d’Ubisoft, qui avait indiqué en mai dernier que Prince of Persia était voué à sortir au cours de l’année fiscale 2025/2026, soit d’ici le 31 mars 2026 au plus tard.

La communication autour du jeu bientôt relancée ?

À ce stade, on peut donc espérer voir la communication autour du jeu se réactiver dans les semaines à venir. Car en dehors d’un mystérieux tweet publié le 16 juin dernier, le calme plat continue pour l’heure de régner autour de ce remake de Prince of Persia, que les joueurs attendent depuis déjà presque cinq ans. Reste maintenant à savoir quand précisément le titre aura l’occasion de refaire parler de lui. Peut-être le 19 août prochain, lors de l’Opening Night Live de la Gamescom ? Ou lors d’un temps de communication dédié ? L’avenir nous le dira.

Source : PC Gamer