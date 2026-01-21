2026 démarre décidément très fort pour Ubisoft… dans le mauvais sens du terme. Alors que les dernières années sont loin d’avoir été simples pour l’éditeur, on pensait que la situation commençait enfin doucement à rentrer dans l’ordre depuis la sortie d’Assassin’s Creed Shadows. Mais il s’avère que c’est finalement loin d’être le cas. Nouveaux licenciements, attaque en justice, démission, les mauvaises nouvelles s’enchaînent en ce mois de janvier. Et l’hécatombe continue tandis que l’on apprend maintenant l’annulation du remake de Prince of Persia.

Ubisoft annonce l’annulation du remake de Prince of Persia

En effet, alors qu’Ubisoft vient tout juste d’annoncer une refonte majeure de son organisation, de son modèle opérationnel et de son portefeuille en vue « de retrouver son leadership créatif et une croissance durable », nous apprenons l’annulation de pas moins de « six projets ne répondant pas aux nouveaux critères renforcés de priorisation du portefeuille au niveau du groupe ». Parmi eux se trouve alors notamment le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps, dont la sortie devait arriver en cette année 2026.

D’ailleurs, à en croire de récents bruits de couloir, il était visiblement prévu que le jeu sorte dès ce mois de janvier, à l’issue d’une période de communication pour le moins expresse. Mais cela ne s’est finalement pas produit du tout, et on en comprend sans doute mieux les raisons avec cette annonce. Naturellement, l’équipe d’Ubisoft Montréal, qui avait récupéré les rênes du projet il y a plusieurs années maintenant, s’est fendu d’un communiqué sur les réseaux sociaux afin de s’exprimer directement sur la situation.

« Nous avons pris la décision difficile d’arrêter le développement de Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake. Nous savons que cela est profondément décevant. Ce jeu revêt une importance considérable pour les fans et pour les équipes qui ont travaillé dessus » nous dit-on alors. « Bien que le projet ait eu un réel potentiel, nous n’avons pas été en mesure d’atteindre le niveau de qualité que vous méritez, et poursuivre aurait nécessité plus de temps et d’investissements que nous ne pouvions raisonnablement nous engager à en fournir ».

La licence n’est toutefois pas abandonnée

C’est pourquoi Ubisoft a donc préféré mettre un terme pur et simple au projet, plutôt que de continuer les frais au risque de décevoir les fans du jeu original à l'arrivée. « L’univers et l’héritage de Prince of Persia continuent de revêtir une grande importance à nos yeux, et cette décision ne signifie pas que nous abandonnons la franchise » précisent néanmoins les développeurs afin de rassurer les joueurs. « Merci pour votre passion, votre patience et votre amour pour Prince of Persia ». Un sacré coup dur pour Ubisoft donc, qui a décidément bien du mal à ressortir la tête de l’eau.

Source : Ubisoft