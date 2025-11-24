Après de longs mois de silence, Ubisoft reconfirme une nouvelle fois la fenêtre de sortie du remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps, et c’est pour très bientôt.

Cette fois-ci, cela semble enfin être la bonne pour le très attendu remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps. En effet, depuis l’annonce de son report à une date indéterminée en février 2021, le titre aujourd’hui revenu entre les mains d’Ubisoft Montréal est resté extrêmement discret. À vrai dire, en dehors d’une vague image dévoilée en juin dernier et d’une fenêtre de sortie fixée à 2026, nous n’avons rien eu de plus à nous mettre sous la dent depuis plusieurs années maintenant. Mais comme vient de le reconfirmer l’éditeur, cela va très bientôt changer.

C’est officiel, Prince of Persia Remake, c’est pour bientôt

Et pour cause, après avoir sous-entendu il y a plusieurs mois que Prince of Persia Remake devrait sortir avant la fin de l’année fiscale en cours, soit d’ici le 31 mars 2026 au plus tard, Ubisoft a profité de son dernier bilan financier pour officialiser l’information. Par conséquent, il n’y a désormais plus de doute : Les Sables du Temps fera bel et bien partie des prochaines sorties de l’éditeur, aux côtés de l’extension d’Avatar: Frontiers of Pandora, ou encore de The Division Resurgence, le jeu mobile free-to-play reporté l’année dernière.

Et le fait que grâce aux informations obtenues par Insider Gaming, généralement très bien informé sur tout ce qui se passe en interne chez Ubisoft, nous avons même une idée autrement plus précise de la date de sortie du jeu. « Nous avons appris que Prince of Persia Remake est actuellement prévu pour une sortie à la mi-janvier 2026 » révèle ainsi Mike Straw dans le dernier podcast du média publié sur YouTube. Il insiste d’ailleurs sur le fait qu’il sortira alors avant le fameux remake d’Assassin’s Creed: Black Flag, qui doit encore être officialisé.

Sans trop de surprise, Straw ajoute au passage que l’on peut sans doute s’attendre à voir le titre faire son grand retour aux Game Awards 2025, où « il ne devrait pas seulement y avoir un nouveau trailer, mais aussi la date de sortie ». Bien sûr, malgré la fiabilité habituelle de la source, nous vous invitons néanmoins, comme toujours dans ce genre de situation, à prendre tout ceci avec des pincettes. Mais une chose est sûre : ce n’est désormais plus qu’une question de semaines avant que Prince of Persia Remake ne fasse de nouveau parler de lui… et il était temps !

Sources : Ubisoft, Insider Gaming