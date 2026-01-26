Difficile d'être passé à côté d'un des plus gros événements de ces derniers jours : l'explosion d'Ubisoft. L'entreprise est dans une très mauvaise posture depuis des années, que ce soit sur le plan social ou financier, et elle a fini par complètement se restructurer. Avec scission en plusieurs pôles, certains jeux ont été abandonnés, comme le remake de Prince of Persia, en développement depuis des années. Si, de notre côté, nous n'avons jamais eu l'occasion de voir le jeu tourner, les récents événements ont visiblement poussé certains collaborateurs à laisser fuiter quelques informations, notamment des visuels.

Le remake de Prince of Persia que l'on aura jamais a leaké

On ne pourra malheureusement jamais y jouer, mais d'après les sources de plusieurs insiders, le jeu était terminé à 99 %, il ne lui manquait plus qu'à passer par la correction de bugs et le peaufinage. Ces derniers jours, ce remake déchu de Prince of Persia a fait couler beaucoup d'encre, et un créateur de contenu, ayant visiblement de bonnes sources, a réussi à mettre la main sur des visuels du nouveau Prince. Bien entendu, on prendra tout ce qui suit avec des pincettes, puisqu'on ne peut pas savoir avec certitude d'où proviennent ces captures et encore moins à quel stade du développement elles font référence, si elles s'avèrent bel et bien vraies.

Elles semblent toutefois suffisamment crédibles et avancées pour nous donner une idée de ce à quoi on aurait pu avoir droit. Le remake de Prince of Persia devait reprendre l'intrigue de Prince of Persia Les Sables du Temps. On devait alors incarner un jeune prince qui devait tout faire pour déjouer un énorme complot et défaire une malédiction provoquée par des sables maudits. On se doute que le jeu devait tout de même changer beaucoup de choses, à commencer par le design de son Prince, comme on peut le voir sur les leaks partagés sur X. Les origines indiennes du héros semblaient un peu plus marquées que dans le jeu d'origine, ce qui n'a pas manqué de faire réagir toute une frange de la communauté, d'ailleurs.

Quel avenir pour la licence ?

Malheureusement, on ne verra donc jamais ce remake et l'avenir de la licence est une nouvelle fois en suspens. Pour rappel, le dernier « gros » jeu en date, l'excellent Prince of Persia The Lost Crown, a décroché plusieurs récompenses, mais l'équipe de développement qui lui a donné vie a été dissoute peu de temps après.

Un roguelite bien plus modeste, The Rogue Prince of Persia, a également vu le jour. La licence est désormais dans l'une des nouvelles Maisons créatives nées de la division d'Ubisoft ; reste maintenant à savoir ce qu'ils vont en faire.