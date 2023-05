Il n'y a pas que Assassin's Creed chez Ubisoft et il ne faut pas oublier non plus le remake très attendu de Prince of Persia qui donne justement quelques nouvelles.

Si depuis quelques temps c'est surtout Assassin's Creed Mirage qui fait beaucoup parler chez Ubisoft avec une magnifique bande annonce, il ne faut pas non plus mettre de coté Prince of Persia Remake. Le jeu qui devait à l'origine sortir pour 2021 ne verra finalement même pas le jour en 2023. Et Ubisoft donne quelques nouvelles à ce sujet.

Prince of Persia Remake, le jeu est vivant

Premièrement on peut apprendre pour notre plus grand désespoir que Prince of Persia Remake ne sera pas présent lors de la conférence Ubisoft Forward qui doit normalement se tenir le 12 juin prochain à l'occasion du Summer Game Fest. C'est décevant mais c'est comme ca, Ubisoft juge que le titre n'est pas encore prêt à être montré et on peut comprendre quand on se rappelle de l'accueil moqueur des premières images du jeu. Pire le jeu est en fait dans sa phase de conception avec un reboot complet du développement lors de son transfère chez Ubisoft Montréal l'année dernière. Le producteur Jean-François Naud explique :

En ce qui concerne la phase de développement, nous sommes en phase de conception en ce moment. Depuis que nous avons repris le projet, nous avons examiné les commentaires de la communauté et trouvé notre propre façon de livrer le jeu. Maintenant, nous construisons l'équipe, définissons les priorités, assemblons des prototypes, testons des éléments et examinons comment nous pouvons également inclure les commentaires de la communauté dans le développement. Il n'en est encore qu'à ses débuts et les joueurs ne devraient pas s'attendre à en savoir plus sur le jeu cette année, mais soyez assurés que nous mettons tous nos forces et notre cœur dans ce projet.

Les fans ne sont donc pas prêts à mettre les mains dessus.

Un vrai remake et pas uniquement un remaster

Comme son nom l'indique Prince of Persia Remake sera un véritable remake et pas uniquement un simple remaster. C'est pour ça qu'un gros accent sera mis sur la modernisation des mouvements (très important pour PoP) et des combats :

Cela fait 20 ans que le jeu original est sorti, et non seulement la technologie a avancé – ce dont vous auriez bien sûr besoin pour un remaster – mais je pense que nous, en tant que joueurs et créateurs de jeux, avons évolué depuis ce temps. Je ne pense pas qu'un remaster tiendrait suffisamment compte de ces évolutions ; Je pense que vous devez faire un remake afin de vraiment faire évoluer le jeu pour répondre à un contexte moderne.

Prince of Persia, un jeu fabuleux

Prince of Persia : The Sands of Time est un jeu vidéo d'action-aventure qui est sorti en 2003. C'est le premier jeu de la trilogie "Sands of Time" qui comprend également Warrior Within (2004) et The Two Thrones (2005). Pour les têtes en l'air, le jeu met en scène un jeune prince qui se retrouve involontairement impliqué dans une quête épique pour arrêter un sorcier maléfique qui a libéré les Sables du Temps, une puissante magie capable de manipuler le temps. Le prince doit se frayer un chemin à travers des environnements et résoudre des énigmes et affronter des ennemis afin de restaurer l'ordre.