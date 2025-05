L’an dernier, Prince of Persia faisait son grand retour sous le feu des projecteurs avec non pas un, mais bien deux nouveaux projets. L’excellent The Lost Crown développé par Ubisoft Montpellier d’un côté, et l’inattendu The Rogue of Prince of Persia développé par Evil Empire de l’autre. Mieux encore, après de longues années de silence, le très attendu remake des Sables du Temps nous donnait lui aussi enfin de ses nouvelles, avec un nouveau teaser dévoilant sa nouvelle fenêtre de sortie. Une fenêtre de sortie qui, aujourd’hui, se précise davantage encore.

En effet, comme il en est de coutume, Ubisoft a profité de son dernier bilan financier pour faire le point sur son programme pour les années à venir. Et si la compagnie a révélé avoir décidé d’allonger le développement de certains titres pour s’assurer qu’ils bénéficient du plus grand soin possible, elle en a également profité pour dévoiler la liste de certains titres attendus pour l’année fiscale 2025-2026. Une liste notamment composée de Rainbow Six Mobile, The Division Resurgence, Anno 117: Pax Romana… et Prince of Persia: Les Sables du Temps !

En d’autres termes, si tout se passe comme prévu, cela signifie que le remake devrait être disponible avant le 31 mars 2026 au plus tard. Soit dans moins d’un an à compter d’aujourd’hui. De quoi réduire plus que largement la fourchette communiquée par l’éditeur l’an dernier donc, où nous n'avions eu droit qu’à un vague 2026. Et le fait qu’une telle annonce tombe à quelques encablures seulement des conférences estivales peut alors nous donner bon espoir de voir Prince of Persia Les Sables du Temps y faire une nouvelle apparition.

Un projet au développement chaotique

En tout cas une chose est sûre : les fans de Prince of Persia trépignent d’impatience à l’idée d’en voir davantage. Pour rappel, le remake des Sables du Temps, annoncé en septembre 2020, aurait initialement dû sortir dès le mois de janvier 2021. Suite aux vives critiques reçues par le trailer, le titre a néanmoins été longuement repoussé. D’ailleurs, alors qu’il était initialement développé par Ubisoft Pune, le titre est finalement retourné entre les mains d’Ubisoft Montréal, créateurs de la version originale sortie en 2003.

Source : Ubisoft