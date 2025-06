Un an après avoir dévoilé la fenêtre de sortie du remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps, Ubisoft nous donne aujourd’hui des nouvelles de son développement agrémentées d'une nouvelle image.

Mais que se passe-t-il chez Ubisoft ? C’est la question que tout le monde se pose. Habitué à adopter une communication limpide sur ses futurs projets, le géant français semble aujourd’hui vouloir faire preuve d’une étonnante discrétion quant à son calendrier à venir. Tellement qu’il a d’ailleurs décidé de faire l’impasse sur son traditionnel Ubisoft Forward estival, préférant à la place nous donner rendez-vous pour la Gamescom. Heureusement, l’éditeur n’entend pas non plus pour autant nous laisser sans rien de tout l’été. Il nous donne ainsi aujourd’hui des nouvelles d’un titre extrêmement attendu : le remake de Prince of Persia.

Ubisoft donne des nouvelles du remake de Prince of Persia

En effet, alors que le retour des Sables du Temps se fait longuement désirer depuis l’annonce de son report en février 2021, il semblerait que les choses évoluent enfin pour le mieux pour le titre, revenu entre les mains d’Ubisoft Montréal en mai 2022. « Oui, nous sommes toujours à fond dans le jeu – nous explorons, construisons et veillons à ce que les sables se déplacent avec détermination » a notamment indiqué le studio sur les réseaux officiels de Prince of Persia. « Ce jeu est conçu par une équipe qui s’en préoccupe vraiment, et qui met tout son cœur (et beaucoup de café) dans chaque étape ».

Voilà qui est donc plutôt rassurant, même s’il va visiblement falloir continuer à patienter encore un peu avant d’en voir davantage. « Merci d’être resté avec nous » conclut tout de même le communiqué, qui s’accompagne pour l’occasion d’une image inédite du remake de Prince of Persia. Sur cette dernière apparaît alors un magnifique palais oriental, baigné au cœur d’un vaste ciel rosé du plus bel effet. Certes, ce n’est toujours pas grand-chose, surtout après la simple bougie animée à laquelle nous avons déjà eu droit l’an dernier lors de l’Ubisoft Forward 2024, mais on va dire que c’est mieux que rien.

La communication devrait bientôt s’activer

D’autant que, rappelons-le, la communication autour des Sables du Temps ne devrait, en théorie, plus trop tarder à s’activer. En effet, après avoir confirmé l’an dernier que le remake sortirait en 2026, Ubisoft a révélé le mois dernier qu’il devrait plus précisément arriver au cours de l’année fiscale 2025-2026. En d’autres termes, cela signifie que nous devrions pouvoir poser les mains dessus avant le 31 mars 2026 au plus tard. Avec un peu de chance, nous aurons donc peut-être droit à une nouvelle présentation de ce Prince of Persia dans les semaines à venir, comme lors de la Gamescom par exemple. On croise les doigts.