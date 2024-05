Prince of Persia The Lost Crown a récemment reçu son second patch majeur promis par Ubisoft, qui ajoute enfin de nombreux contenus gratuits très attendus des joueurs.

Avec Prince of Persia The Lost Crown, Ubisoft a bien relancé la populaire licence par le prisme du genre metroidvania. Le titre dispose encore d'une feuille de route bien garnie, avec notamment un second patch majeur récemment déployé. Voici ce qu'il apporte.

Des nouveautés gratuites pour Prince of Persia The Lost Crown

Il y a deux mois, Prince of Persia: The Lost Crown recevait sa première grosse mise à jour gratuite. Elle venait ajouter notamment deux modes de jeu (dont un très demandé centré sur le speedrun, de sympathiques bonus et son lot de correctifs. Ubisoft avait promis une feuille de route fournie pour son jeu à succès, qui s'illustre avec ce second patch majeur gratuit. Parmi les nouveautés notables, nous avons notamment deux modes centrés sur les boss.

Le premier est Boss Revenge, permettant de se frotter à nouveau aux boss du jeu selon plusieurs niveaux de difficulté. Le second est Boss Rush, qui consiste naturellement à les affronter les uns après les autres. Le voyage rapide s'étoffe également, pour rendre les déplacements dans le gigantesque Mont Qaf plus aisés. Enfin, Sargon étend sa garde-robe avec deux tenues, dont une très inspirée du jeu Prince of Persia sorti en 2008. Nouveau patch oblige, plusieurs correctifs sont également de la partie, la plupart suite aux retours des joueurs. Vous trouverez les notes de celui-ci dans leur intégralité ci-dessous. L'aventure n'est toutefois pas encore fini pour Lost Crown. Une nouvelle mise à jour majeure est attendue cet été avec notamment de nouveaux défis via les Épreuves Divines, ainsi que de nouvelles amulettes à équiper.

De nombreuses nouveautés sont encore à venir pour Prince of Persia The Lost Crown. © Ubisoft

Notes du second patch majeur de Lost Crown

Le patch 1.2.0 + TU2 pour Prince of Persia : The Lost Crown a été déployé sur toutes les plateformes prises en charge.

L'objectif de cette mise à jour était d'ajouter du nouveau contenu jouable et des fonctionnalités de qualité de vie.

Si ce dernier patch n'a pas été appliqué automatiquement avant le démarrage du jeu, consultez le service de plateforme dédié pour mettre à jour manuellement votre jeu.

Taille du patch

Nintendo Switch : 526 Mo

PlayStation®5 : 1,84 Go

PlayStation®4 : 3,7 Go

Xbox One : 3,7 Go

Xbox Série X|S : 11,12 Go

PC : 1,25 Go

Luna : 1,25 Go

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS sur Prince of Persia The Lost Crown

Nouveau mode de jeu : Vengeance du Boss

Nouveau mode de jeu : Boss Rush

Voyage rapide de l'arbre Wak-Wak

2 nouvelles tenues pour Sargon

MISES À JOUR SUR LA QUALITÉ DE VIE

Corrigé :

Plusieurs problèmes pouvant provoquer le crash du jeu sur PlayStation ®5 et PlayStation®4.

Gameplay

Amélioré :

La Poussée Puissante d'Athra de Hadayan peut désormais être déclenchée depuis les airs.

Corrigé :

Une cinématique du Prologue ne se déclenchera pas en difficulté personnalisée élevée.

Un cas où la porte du Boss de la Tour du Silence s'ouvre après avoir terminé seulement 2 gongs.

Les joueurs peuvent rester coincés dans une pièce souterraine de la Ville Haute lorsqu'ils ont affaire à des batteries capturées avec la Griffe Dimensionnelle.

QUÊTES

Corrigé :

Amour maternel - L'amulette en récompense de la quête secondaire peut disparaître si l'ennemi final est vaincu d'une manière spécifique.

ACCESSIBILITÉ ET OPTIONS