Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake n'a toujours pas trouvé son rythme de croisière et la durée du chantier devrait encore s'allonger. Mais au moins, il devrait enfin parvenir à sortir de la tête l'eau avec la nouvelle annonce faite par Ubisoft.

Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake change de studio

Retour à la maison pour Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake. Le jeu est en effet repris en main par Ubisoft Montréal aux dépens d'Ubi Pune et Mumbai à compter d'aujourd'hui. Et l'éditeur prévient, il va "maintenant prendre le temps nécessaire".

Le développement de Prince of Persia : The Sands of Time Remake va maintenant être dirigé par Ubisoft Montréal, là où est née la trilogie épique des Sables du Temps. Cette décision est une étape importante et l'équipe, en s'appuyant sur le travail réalisé par Ubisoft Pune et Ubisoft Mumbai, va désormais prendre le temps nécessaire pour évaluer l'ampleur du jeu afin d'offrir la meilleure expérience possible pour ce remake d'un grand classique, lorsqu'il sera prêt. Nous voulons vous remercier pour votre soutien indéfectible et votre patience tout au long du développement. Soyez assurés que nous vous tiendrons au courant des progrès lors d'une future mise à jour.

Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas

Depuis son annonce en 2020, Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake enchaîne les galères. Plus ou moins grosses. Vivement critiqué pour son design graphique, le titre n'a cessé d'être reporté. Un retard de deux mois, puis à une date indéterminée. Et après ? Un nouveau tweet pour nous prévenir d'une sortie en 2022 et un énième message quelques mois plus tard pour avertir qu'il serait disponible "when it's done". Une communication très compliquée.

Devant tous ces soucis, est-ce qu'Ubisoft Montréal va (vraiment) conserver les travaux de leurs collègues ou à l'inverse, repartir de zéro ? La direction artistique va t-elle être réajustée pour répondre aux critiques ? Et dans l'histoire, y'aura t-il une version Switch ?

Selon vous, ce changement est-il de bon augure ? Attendez-vous ce remake ? Espérez-vous une identité visuelle ? Dites nous tout dans les commentaires.