Depuis plusieurs années, les grosses plateformes comme Netflix, Disney+ ou encore Apple TV+ financent des projets ambitieux, qu’il s’agisse de films ou de séries. Et justement, cette fois-ci, on apprend que Prime Video va avoir droit à une série adaptée d’un jeu vidéo devenu totalement culte. Ça va COGNER.

Prime Video va frapper fort

Comme on peut l'apprendre via Variety, c'est officiel, Wolfenstein va devenir une série télé. Amazon MGM Studios via Prime Video planche sur une adaptation du célèbre jeu vidéo de tir à la première personne. Et ce n’est pas un petit projet. Aux commandes, on retrouve Patrick Somerville (Station Eleven, Maniac), accompagné de l’équipe de Kilter Films, déjà derrière le succès de la série Fallout. Autant dire que ça sent la production ambitieuse.

Côté coulisses, ça s’annonce très sérieux. Patrick Somerville écrira et pilotera la série. Il est connu pour ses histoires fortes, humaines, souvent un peu décalées. Autour de lui, Jonah Nolan et Lisa Joy, les producteurs de Westworld et Fallout, apporteront leur savoir-faire sur les adaptations de mondes complexes. MachineGames, le studio à l’origine des derniers Wolfenstein, est aussi dans la boucle. Une bonne manière de rester fidèle à l’univers d’origine. Pas encore de casting annoncé, ni de date de sortie. Mais rien que l’équipe de production donne déjà envie d’en savoir plus.

Un jeu culte

Une série sur Prime Video c'est plutôt logique. Depuis plus de 40 ans, Wolfenstein occupe une place à part dans le jeu vidéo. Tout a commencé en 1981 avec Castle Wolfenstein, mais c’est en 1992, avec Wolfenstein 3D, que la série entre dans la légende. Le jeu pose les bases du FPS moderne et marque toute une génération de joueurs.

Le pitch ? On incarne B.J. Blazkowicz, un soldat américain qui affronte les nazis dans une réalité parallèle où science et occultisme se mélangent. Au menu : robots géants, expériences secrètes et armes futuristes. Le ton est volontairement pulp, parfois absurde, mais toujours engagé. Et ce n’est pas pour rien que le résumé officiel de la série ose : « The story of killing Nazis is evergreen » (traduction libre : "Tuer des nazis, ça ne vieillit jamais"). Un message clair, brut, qui colle parfaitement à l’ADN de la saga.

Le moment semble bien choisi. Après le succès surprise de la série Fallout sur Prime Video, les adaptations de jeux vidéo ont le vent en poupe. Et Amazon ne compte pas s’arrêter là. D’autres projets sont déjà dans les tuyaux : Mass Effect, God of War, ou encore Warhammer 40,000 avec Henry Cavill.

Source : Variety